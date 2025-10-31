24年12月に製作が発表された「踊る大捜査線」シリーズ最新作「踊る大捜査線N．E．W．（エヌ・イー・ダブリュー）」（26年秋公開）の撮影が今月から始まり、このほど場面写真が解禁された。12年「−THE FINAL 新たなる希望」以来13年ぶりに青島俊作を演じる主演の織田裕二（57）は「『踊る大捜査線』は大好きな作品です」と作品への愛を口にした。

撮影初日は東京・新宿で早朝からスタートも、降りしきる雨がやまず一時は中止の可能性も浮上。それが“青島コート”を身にまとった織田が登場した瞬間、雨がやみ400人のエキストラに追われながら新宿の街を疾走する大迫力のシーンの撮影に成功した。織田は「雨で撮影中止の可能性もありましたが、本番直前に晴れ間が出て、そんな幸運も『踊る』らしいなと感じました」と振り返った。

97年1月期にフジテレビ系で放送された連続ドラマから28年、青島を演じ続け「13年ぶりに青島を演じますが、少しそわそわしながらも意外に落ち着いて撮影に臨めています」と、すぐに青島に戻れたことを示唆。「もし次の『踊る』があるとしたら、和久さんぐらいの年のときかなあと言っていたら、本当に近い年齢で演じることになりました」と、03年「−THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」まで、いかりや長介さんが演じた湾岸署の青島の師匠・和久平八郎の名を挙げた。

今作での青島の職責、立場などの詳細は、待ち望むファンのため、あえて公表しない。本広克行監督（60）は「今作での青島は、周囲の世代交代が進む中で、変わらずにいて『つないでいく人』の物語」と説明。織田は「ずいぶんお待たせしてしまいましたが、いよいよ、『踊る』が帰ってきます！ 肩肘張らずにやりたいと思っているので、ぜひ皆さんも気楽に映画館に来ていただけるとうれしいです」と呼びかけた。