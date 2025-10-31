影山優佳、ハロウィンで“犬”に変身 「かわいすぎるワンちゃん」とファン絶賛
元日向坂46の影山優佳が30日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンにちなみ“犬”に扮した姿を披露し、「かわいすぎる」と反響を呼んでいる。
【写真】かわいすぎる“犬”になった影山優佳をもっと見る
影山は「早朝からお世話になってるスタッフさんたちとハロウィンした」と白のスウェットコーデに犬耳カチューシャと肉球グローブを合わせた写真を投稿。「後輩が『かげさんもハロウィンしてください』と言ってくれたので慌てて買ったのよ」とストーリーズで明かしており、ファンからは「後輩って誰だろう」と予想する声も上がった。
影山のキュートな犬の姿には「ハロウィン影ちゃん可愛すぎ！」「かわいすぎるワンちゃん」「可愛すぎるワン！」などの反響が寄せられている。
引用：「影山優佳」インスタグラム（＠kageyamayuka_official）
