24Ç¯12·î¤ËÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþN¡¥E¡¥W¡¥¡Ê¥¨¥Ì¡¦¥¤¡¼¡¦¥À¥Ö¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¡Ê26Ç¯½©¸ø³«¡Ë¤Î»£±Æ¤¬º£·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£12Ç¯¡Ö¡ÝTHE FINAL¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÄÅç½Óºî¤ò±é¤¸¤ë¼ç±é¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤ÏÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡97Ç¯¤ËÁ´11ÏÃÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨18¡¦2¡ó¤òµÏ¿¡£98Ç¯¤Î±Ç²èÂè1ÃÆ¡Ö¡ÝTHE MOVIE¡×¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë101²¯±ß¤òµÏ¿¡£03Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤Ê¤¤Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²èÎòÂåºÇ¹â¶½¼ý173²¯5000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¡Ý2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¤¬¸ø³«¡£10Ç¯¤Î¡Ö¡Ý3¡¡¥ä¥Ä¤é¤ò²òÊü¤»¤è¡ª¡×¤Ï73²¯1000Ëü±ß¡¢12Ç¯¤Î¡Ö¡ÝTHE FINAL¡×¤Ï59²¯7000Ëü±ß¤òµÏ¿¡£05Ç¯¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õºî¡Ö¸ò¾Ä¿Í¡¡¿¿²¼ÀµµÁ¡×¤Ï42²¯±ß¡¢¡ÖÍÆµ¿¼Ô¡¡¼¼°æ¿µ¼¡¡×¤â38²¯3000Ëü±ß¡£24Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÙ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¡¢Æ±10·î¸ø³«¤Î¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡¡¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¤Ï18²¯9000Ëü±ß¡¢Æ±11·î¸ø³«¤Î¡Ö¡ÝÀ¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡×¤Ï17²¯±ß¤òµÏ¿¤·¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¼ý¤Ï500²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¡Ö¡ÝÀ¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡×¤Î¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¸å¤ËÀÄÅç¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿·ºî¤ÎÀ½ºî¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£