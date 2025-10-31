ゴミの放置、路上駐車、港湾施設への無断立ち入り……。マナーやモラルにもとる釣り人による迷惑行為が原因で、昨今、行政によって釣りを禁じられる釣り場が増え続けている。そして、一度釣り禁止が決定されると、よほどの理由がない限りその決断を覆すことは不可能に近い。

【画像】15年間も立入禁止が続いた堤防で釣り上がった魚はコチラから…！〈料理写真も〉



閉鎖された釣り場

そんな中、西伊豆エリアでは、釣り禁止になった港や堤防が次々に釣り場として開放され始めていると聞いた。一体何が起きているのか？ 今回は現地に赴き、釣り場開放の実態、15年ぶりに開放された堤防で何が釣れるのかを調査していく。

◆◆◆

15年もの間立入禁止が続く“開かずの堤防”

静岡県松崎町に位置する松崎新港。

港内はサビキ釣りでアジやサバを狙う釣り人で賑わい、西伊豆のファミリー向け釣り場の一つとして知られているスポットだ。

一方、港から沖に湾曲するように伸びる大きな堤防は、15年もの間立入禁止が続く“開かずの堤防”であり、入口にはバリケードが設置されるほど厳重な管理が続いてきた。

しかし、今年の5月「松崎新港が期間限定で開放される」という情報がSNSで広がったのだ。

発信元は「UMIGO」というアプリを運営する株式会社ウミゴー。西伊豆にある田子漁港をはじめ、釣り場にライセンス制度を導入して数々の釣り場を開放した実績のある企業だ。

日本では聞きなれない釣りのライセンス制度だが、特別な免許が必要なわけではなく、下記手順を踏めば誰でも釣りができる。

（1）アプリをインストールして本人登録を行う

（2）利用したい釣り場と日時、車で来場していれば駐車場も予約する

（3）オンラインで決済

（4）予約した期間で釣りができる

河川で取り入れられている遊漁券制度に近い形で、その日のライセンスを取得することで当該スポットで釣りを行うことができる仕組みだ。ライセンス導入により、釣り禁止に至る主な原因のひとつである路上駐車を防止したり、チケット収入で釣り場に監視員を配置することで漁業者とのトラブル回避にもつながる制度といえる。

松崎新港の“開かずの堤防”もライセンス制度導入が検討され、まずは試験的に「釣り利用トライアル」として5月31日〜6月1日、7月5日〜7月6日の期間限定で釣り場が開放されることになったというのだ。

立入禁止だった堤防で釣りをしてみると…

トライアル釣行初日。

松崎新港が立入禁止になる前に通っていた常連の方や、私のようにここで初めて釣りをする方々、総勢40名が集まり、長らく手つかずの釣り場に胸を膨らませていた。

まずは主催の株式会社ウミゴー代表國村大喜さんから釣り利用トライアルの趣旨と注意事項が伝えられる。続けて釣り座の抽選が始まった。

比較的くじ運がいいと自負する私だが、抽選ではなんと下から4番目……。

堤防に上がってみると思っていたよりも広く、外側から内側まで含めると悠に50〜60人は収容できるキャパがある。しかし今回の参加者は皆が回遊魚狙いで外側に陣取っており、内側にはほぼ誰も入らないという状況。

ひとまず私は堤防の付け根辺りに釣り座を構えることにした。

準備中、スタッフさんから根魚が釣れだしたとの情報が。すぐさま仕掛けを組み、堤防内側の基礎周りでカサゴを狙ってみる。

すると……1投目からウキに反応があり、良型のカサゴをゲット！

場所を変えるとまたすぐに釣れる。伊豆エリアで実績のあるアカハタも期待したが、釣れるのは全てカサゴだった。それでも2時間で10匹ほど良型のカサゴが釣り上がるのだから満足だ。

そして、大物狙いのカゴ釣りで底付近を狙っていると……クロダイだ！

続けて仕掛けを投げ込んだところ……竿がぶち曲がる！ 「いったいなんなんだ？」周囲の注目を一身に集めていると、恐らく今回のトライアル一番の大物だったであろうアカエイが釣れた。魚体が見えた途端に群衆は解散していき、どこか申し訳ない気持ちになる。これがマダイだったらなぁ……。

まだ水温が低く、青物といった回遊魚の反応は薄かったが、運営によると堤防全体ではアカハタやマダイ、メジナなど、それぞれの釣り方で楽しめるだけの釣果が上がったみたいだ。

15年間手つかずというだけあって根魚の反応が抜群に良い。かつて関東のとある緑地公園がオープンし、根魚が釣れると知れわたるや数日で枯渇したという話があったが、今回の釣りトライアルでは、キープできるカサゴは20cm以上2匹までと決まっている。魚のサイズ制限を設けることで海洋資源の乱獲を防いでいるわけだ。釣り場を管理することは生態系を守ることにも繋がる。

釣った魚はホテルで豪華な夕食に！

トライアル当日のプランとして、宿泊先である「伊豆まつざき荘」で釣魚を調理してもらった。

お刺身になったクロダイ、メジナ、ヘダイのなかでとりわけ美味しかったのが釣り利用トライアル参加者からいただいたヘダイ。身が引き締まって、マダイのような上品な味だった。

メジナの煮つけは身が固くならずふわっとしてタレにも負けない身の味が格別だ。黒い見た目でリリースされがちだが、どんな料理にも合う魚だ。

松崎町は伊豆半島でも高速を降りてからの下道が長く、僻地と言われることもある。しかし「日本一の夕日」や、まろやかな肌触りのお湯が特徴の温泉、地物の食材を活かした料理など、釣りだけでないさまざまな魅力がある町だ。そんな松崎町を盛り上げたいという思いから、松崎町観光協会事務局長の依田貴文さんが、今回の釣り場開放に名乗りを挙げた。その背景には釣り場を観光資源に活かす難しさもあったという。

依田さん「釣り人を誘致して松崎新港を観光資源として活かしたいと思ってはいました。ただ、一体何をどうしたらいいのか。我々には術がなかったんです。

そんなときに隣町である西伊豆町の閉鎖された釣り場を開放した株式会社ウミゴーさんを知って、『松崎新港も開放できないか』と相談させてもらったのが今回のトライアルのきっかけですね。釣りをきっかけに多くの人に松崎町に足を運んでいただき、釣りに限らず町の魅力を知ってもらいたい一心です」

株式会社ウミゴー代表の國村さんも、健全に釣り場が開放されていくことが地域振興につながっていくビジョンを思い浮かべる。

國村さん「釣り場を開放することはもちろんですが、それだけではなくこのプロジェクトに協賛していただいた企業様と一緒に松崎町を盛り上げていき、この地へ訪れる人々と町の出会いの場を築いていきたいと考えています。釣り場開放は地域のいろんな方々の協力が必要になります。今後もできる限り閉鎖された釣り場の開放を広げていきたいと思っています」

立入禁止釣り場のこれから

7月5日。2回目の松崎新港釣り利用トライアルでは、朝から青物（ソウダガツオ）が入れ食いになり堤防は大盛況。フエダイやタマンといった高級魚まで釣れるお祭り騒ぎとなった。私も本命のソウダガツオを腕が痛くなるまで釣って、大満足の釣果で釣り利用トライアルを終えた。

松崎新港の堤防は西伊豆を代表する釣り場になる可能性を秘めている。現在はトライアルの結果をもとに開放が検討されているそうで、恒常的に釣りを楽しめるスポットになっていくことが楽しみだ。

とはいえ、釣り人は開放を待ち望むだけでなく、ルールを守り、既存の釣り場を守っていく大切さも忘れてはいけない。それが未来に釣り場を残していく我々の責任だろう。

今回紹介した釣りはYouTubeの「ぬこまた釣査団チャンネル」でも詳しく紹介しているので、ご視聴＆チャンネル登録をよろしくお願いします。

（ぬこまた釣査団（大西））