踏切は鉄道と道路の「交差点」。一部の例外を除いて鉄道が優先されている。例外を先に紹介すると、都内世田谷区の若林踏切がある。

東急世田谷線と環状七号線（都道318号線）が交わるところだ。ここは交通信号機が設置されていて、電車も信号に従う。法規上の扱いは「踏切」ではなく、路面電車と同じ「併用軌道」となっている。かつては遮断機がある踏切だったけれども、環七の自動車交通量が増えたため交通信号方式になった。自動車は踏切で一時停止する必要があるけれども、ここは「交差点」だから一時停止は必要ない。



東急世田谷線の若林踏切。電車も交通信号に従う（写真ACより）

ローカル線のなかには1日の運行本数が数本という路線がある。そんな路線の列車に乗っていると、踏切の手前で列車の通過を待つ自動車がある。めったに遮断機が下りない踏切で待たされるなんて、なんて運の悪いドライバーだと同情する。

もっとも、鉄オタの私がドライバーだったら踏切待ちは大歓迎だ。どんな電車が来るのだろう。車両の形式は？ 行先は？ 運行種別は？ とワクワクしながら列車の通過を待つ。

そんな踏切の中でも、特にやっかいな踏切が「開かずの踏切」だ。踏切警報機が作動して遮断機が下りて、列車が通過する。しかし遮断機が上がらず警報器も鳴ったまま。しばらくすると反対方向から列車が通過する。それでも踏切は開かない。また逆方向から列車がやって来て……の繰り返しとなってしまう。

「開かずの踏切」には定義がある

国土交通省の基準によると「ピーク時間の遮断時間が1時間あたり40分以上」の踏切を「開かずの踏切」という。等間隔なら「1分開き、2分塞がり」の繰り返しが20回も続く計算だ。2分ならガマンできるけれども、実際は5分以上も遮断される踏切が多い。極論すると、30分連続で遮断されて、ラッシュが終わったあとは1分ずつの遮断が続く場合も考えられる。ひどい踏切は1時間当たり50分、55分も遮断される踏切もある。

ただし、こうした開かずの踏切は設置当初から「開かず」だったわけではない。設置当初は遮断時間が短く、歩行者や自動車が待たされる時間は短かったはずだ。

そもそも踏切はどんな仕組みだろうか。一般的なものは、踏切の手前に列車の通過を検知する装置があり、そこを列車が通ると警報器のスイッチが入り遮断機が下がる。列車が完全に通過すると遮断機が上がり警報器が停止する。

国が定めた「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準」で、「踏切警報器が鳴り、列車が到達するまでの所要時間は30秒」と定められている。逆算すると、その路線でもっとも速い列車が踏切を通過する時点から、30秒手前の位置に列車の検知装置がある。

踏切の遮断時間は「いつからいつまで」？

踏切の遮断時間は、列車が検知装置に到達してから踏切を通過するまでの時間だ。5両編成の電車の長さは約100メートル、時速60キロで走行すれば6秒で通過できる。この場合、踏切の遮断時間は最低でも30秒+6秒かかることになる。複線の踏切で上り下りの列車が連続でやってきたとしたら72秒だ。1分ちょっと待てば踏切は開くはずだ。

しかし待たされるだけの1分は長く感じる。通勤通学中の待ち時間ならなおさら長く感じるだろう。それにもかかわらず、1時間当たり40分以上、ひどいときは40分以上も連続で閉鎖する踏切があるという。

踏切遮断時間が長くなる主な理由は、「列車の長編成化」、「運行本数の増加」、「列車ダイヤの乱れ」、「駅の停車時間」、「優等列車」、「複数路線のまたがり」などがある。

・列車の長編成化

電車が1両であれば、踏切通過時間は一瞬だ。しかし前出のように時速60キロだと5両編成で6秒、10両編成では12秒かかる。作動時間が30秒前とすれば、列車1本当たり42秒も遮断される。列車がもっと速く走れば遮断時間は短縮される。しかし、踏切のある路線では速度を上げづらい。踏切内に障害物があった場合は安全に停まるための距離が必要で、速度が上がるほどその距離は長くなる。

・列車の運行本数の増加

10両編成の列車が5分間隔で走っている路線では、1時間に12本。上り下り合わせて24本の列車が走る。時速60キロで計算すると、42秒×24本で合計16分48秒も遮断される。ただし、たまたま上り下り列車が同時に踏切に入る場合もあるから、実際はもう少し短いかもしれない。列車を増発して3分間隔にすれば、片道20本×2で、踏切閉鎖時間は28分。1時間の約半分も踏切が閉まっている。

少しの乱れが「開かずの踏切」を生んでしまう

・列車ダイヤの乱れ

とはいえ、3分間隔でも計算上は1時間当たり28分の遮断時間で済むはず。しかし実際には計算通りには行かない日が多い。ダイヤが乱れると列車が数珠つなぎになるから、すべての列車が通過するまで踏切は開かない。ダイヤの乱れが常態化すると、毎日のように「開かずの踏切」が発生する。

・駅の停車時間

踏切警報機は、列車が通過する30秒前から作動する。ただし、駅の直後の踏切はそこに停車時間が加わる。万が一、電車が駅に停まれなかった場合を考えているのだ。ピーク時間帯は乗降時間も長くなるから、その分だけ踏切遮断時間は長くなる。

・優等列車

特急や急行を運行する路線の場合、速い方の列車に合わせて踏切警報機を作動させる。もちろん通過30秒前に警報器が作動するが、そのぶん各駅停車は遮断時間が長くなってしまう。この問題については対策が進んでいる。検知装置が運行種別を認知して、各駅停車の場合は警報器の作動時間を遅らせる、いわば「賢い踏切」だ。JR西日本によると、この「賢い踏切」の導入で、警報時間を30秒以上短縮した例もあるという。

・複数路線のまたがり

1つの踏切を複数の路線が使用している場合は、列車の通過本数が倍増するため遮断時間が長くなる。

かつて筆者が住んでいた東京・大森の東海道本線と京浜東北線の踏切は遮断時間が長い。複数の線路があると歩行者が渡る時間も長いため、渡りきれないお年寄りが事故に遭うこともあった。立体交差にしてほしい区間だけれども、解消に向けた動きがない。

横浜市の「総持寺踏切」は、横須賀線、京浜東北線、東海道本線、東海道貨物線など合計11本の線路をまたぐ開かずの踏切の象徴的な存在だったが、歩行者用にエレベーター付きの跨線橋を設置して、後に踏切自体を閉鎖した。

