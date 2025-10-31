〈さながら“無限列車踏切”？ 「1時間で40分以上」も閉まったままなところも…「開かずの踏切」が生まれてしまう根本原因〉から続く

カンカンカンカン――いつまで経っても遮断機が上がらない「開かずの踏切」は、なぜなくならないのか。鉄道ジャーナリストの杉山淳一さんが解説する。（全2回の2回目／最初から読む）

自動車も列車の運行頻度も少ない、そんなのんびりとした時代は踏切への不満が少なかった。しかし、戦後の日本の復興と経済成長、モータリゼーション、都市の人口集中によって、じわじわと踏切の通行量が増え、踏切が交通の障害になり、事故を誘発する存在になっていった。

国は、いつ踏切を問題視したのか。起点は昭和36（1961）年の「踏切道改良促進法」の制定だ。

当時、全国の踏切は7万1070カ所あり、そのうちの遮断機と警報機を備えた踏切は1割の約7000カ所しかなかった。遮断機も警報器もない、標識だけの踏切が約6万カ所、警報機だけある踏切が約3000カ所だ。踏切事故件数は5000件を超えていた。そこで「踏切道改良促進法」で、問題のある踏切を運輸大臣と建設大臣が指定し、5年間の期限までに改良方法を策定するよう定めた。

この法律の下で何が起きたか。遮断機も警報器もない踏切のうち約3万8000カ所が廃止され、残った踏切については警報機や遮断機の整備が進んだ。いったん警報機だけ設置した踏切も昭和50（1975）年頃には遮断機が追加された。



現在、踏切総数は約3万2000カ所となり、昭和36（1961）年の約半分になった。遮断機のない踏切はその約1割、約3000カ所だ（国土交通省「踏切道の現状」より）

しかし、踏切の減少傾向は、2010年代にいちど停滞している。

なぜ「踏切改革」は停滞してしまったのか

立体交差以外の対策が尽くされたからだ。ところが立体交差が進まない。踏切道はその名の通り「道路」だから、道路管理者の国、都道府県、区市町村が事業主体になる。国が費用の一部を補助するとも定められたけれども、それぞれ限られた自治体予算の中で、踏切解消は後回しになりやすい。解消に向けた協議さえ行われていない踏切もある。

そこで平成28（2016）年に踏切道改良促進法を改正し、国土交通大臣が危険な踏切道や渋滞の原因となる踏切道を指定し、道路管理者、鉄道事業者、地域の関係者が連携して、具体的な対策を検討する仕組みとなった。立体交差化等だけでなく、迂回路や跨線橋の設置、踏切歩道部分の拡幅、駅の改札口の追加、駅を横断する自由通路の設置など、必要に応じて当面の対策等も検討する。

改良すべき踏切道は平成28（2016）年に58カ所が指定されて以降、順次追加されている。令和7（2025）年1月の指定で、総数は1946カ所になった。国土交通省によって、指定された踏切は順次公開されている。放置したままだと「道路管理者はなにをしているのか」「鉄道事業者と連携できているか」と批判されることになるだろう。

国土交通省によると、ピーク時遮断時間が40分以上の開かずの踏切は、令和3（2021）年9月末時点で全国に500以上存在する。このほかに、自動車交通量×踏切遮断時間（分）が5万ポイント以上の踏切を「自動車ボトルネック踏切」、歩行者と自転車の1日あたりの交通量×踏切遮断時間（分）が2万ポイント以上の踏切は「歩行者ボトルネック踏切」という。2つの「ボトルネック踏切」はこれまた全国に500以上あるという。

さらに、踏切内の歩道の幅が狭い「歩道が狭隘な踏切」、通学路の「通学路要対策踏切」、過去5年間で2回以上の事故が発生した「事故多発踏切」、高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律で指定された道路が交差する「移動等円滑化要対策踏切」がある。これらの踏切は国土交通省にとって「緊急に対策の検討が必要な踏切道（カルテ踏切）」となっている。

「開かずの踏切」根本対策は……？

開かずの踏切の根本的な解消策は、立体交差か廃止しかない。踏切は生活道路の延長だけに、廃止されると周辺の利用者が困る。現実的には立体交差か、列車の運行本数を減らすか、という選択になる。立体交差は予算が付けば着手できるわけではない。踏切周辺の用地買収が必要になるため、地権者との交渉に時間がかかる。

鉄道を高架化する場合は、原則として側道の整備も求められる。工事中の仮線用の土地であると同時に、高架完成後に線路で火災が発生した場合に消防車が通行できるようにするためでもある。

例外としては、昭和51（1976）年に京浜急行電鉄の北品川〜青物横丁間で実施された直上高架方式がある。使用中の線路の真上に高架線路を設置し、仮線を設置しなかった。都心では仮線用の用地が取得しづらく、日照権の問題があるため、地下化も選択肢になるだろう。工事コストは増えるけれども、地下化に合わせて地下鉄へ直通できる利点もある。

西武鉄道はかつて、新宿線の上石神井駅〜西武新宿駅間の地下に急行線を建設し複々線化する計画があった。主な目的は輸送力増強であったけれども、優等列車の大半を地下線経由とすれば、既存の地上線の運行本数が減り、高田馬場駅付近の踏切遮断時間を短縮できるという期待もあった。しかし、この計画は廃止となってしまった。

連続立体交差工事は道路改良工事となるため、事業主体は自治体であり、鉄道事業者の負担はない。ただし、立体交差によって駅が広く便利になるとか、列車を高速化できるなどの付加価値が生まれる場合は、その利得分が鉄道事業者の負担になる。東武鉄道や小田急電鉄は連続立体交差のときに複々線化も実施したけれども、この複々線化については鉄道事業者の負担となっている。

国土交通大臣が指定した踏切は何らかの対策と計画が求められている。開かずの踏切の解消に向けて、自治体と鉄道事業者がどのような判断をするか、指定踏切の一覧および設置自治体の公式サイトを見比べてみると、対策の進捗がわかる。そして意外にも（？）、対策が公開されていない踏切が多い。もっとも簡単な解決方法は閉鎖だ。しかし地域の利便性は下がり反対は必至。開かずの踏切の解消はまだまだ時間がかかりそうだ。

（杉山 淳一）