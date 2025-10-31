オフィスも休日もこれ一枚！【マリクレール】の万能トレーナーで快適さと品の良さを両立する冬服がAmazonで販売中！
シンプルで可愛く暖かい！【マリクレール】のスウェットで冬のおしゃれをもっと自由に楽しめるトップスがAmazonで販売中！
胸元のブランドロゴ刺繍がワンポイントになった、タートルネック長袖スウェットトレーナー。シンプルなデザインながら、胸元のロゴがフェミニンでエレガントな印象に。無地でシンプルなデザインなので、年齢層を問わず、幅広い方に着用いただける。
胸元のワンポイントロゴ刺繍が上品なアクセントに。ハイネック仕様で、首元まで暖かさと洗練された印象を与えてくれる。
ポリエステルと綿をブレンドした裏毛素材を使用し、柔らかく肌触りが良い仕上がり。冬でも快適に着られる保温性が特長。
シンプルな無地デザインで、カジュアルからオフィスまで幅広いシーンに対応。年代を問わず着こなしやすい万能アイテム。
デニムやチノパン、スカートとも好相性で、着回し力の高い一枚。冬のレイヤードスタイルにもぴったりな存在感を放つ。
