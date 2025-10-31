〈パンデミック下の台湾を楽観的に描きたかった――心臓移植を受けた青年に訪れる不思議な出会いと別れの日々【『優雅な邂逅』日本初上映】〉から続く

10月25日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会2025」の第8回（最終回）が、台湾文化センター（東京・虎ノ門）で開かれた。この日上映されたのは、『ソウル・オブ・ソイル』（2024）。台湾で有機農業に挑む2人の男性を追い、8年かけて完成したドキュメンタリー映画で、台湾では批評・興行的にも成功を収めている。上映後には同作のイェン・ランチュアン監督がオンラインで、会場には日本女子大学人間社会学部現代社会学科の西村一之教授（文化人類学）が登壇したトークイベントが開催された。聞き手は上映会キュレーターのリム・カーワイ監督が務めた。

『ソウル・オブ・ソイル』

台湾南部。それぞれのやり方で病んだ土壌に向き合う、性格も手法も対照的な若者とベテランのふたり。30代の阿仁（アレン）は都市の生ゴミを堆肥にして土壌の改良を目指し、ベテランの安和（アンホー）は農業を生き方ととらえ、自然と共生する途を歩む。だが、それぞれの理想に試練が立ちふさがる。『無米楽』（2004）のイェン・ランチュアン監督の新作ドキュメンタリー映画。土壌保全の重要性を訴えると同時に、美しい映像で個性あふれる登場人物たちの対比を捉えた人間ドラマとしても見ごたえがある。金馬奨2024最優秀ドキュメンタリー映画賞ノミネート。

監督：顏蘭權（イェン・ランチュアン）／2024年／142分／台湾／原題：種土／英題：Soul of Soil／©無米樂影像工作室

私はあなたの映画の被害者なんです

西村一之（以下、西村） 監督には20年ほど前の作品で『無米楽』という、やはり台湾の農民についての有名なドキュメンタリー映画があります。今回の『ソウル・オブ・ソイル』も、土と向き合う、土と暮らしている人たちに監督はカメラを向けていますね。

イェン・ランチュアン（以下、イェン） 私自身は農業とは全く関係のない家庭に育ち、縁がなかったんですけれど、ある宣伝用の映画を撮ることになって小さな村を訪れたんです。老人と子供しかいないような農村で、3日間だけ滞在し、現地の人たちと交流する中で、農村についての映画を撮りたいという衝動に駆られました。それで3年かけて『無米楽』を撮りました。友人たちからは「そんな映画は誰も見ないからやめた方がいい」と反対されたんですが。

今回の『ソウル・オブ・ソイル』に出てくる若い方のアレンとの出会いは、『無米楽』がきっかけでした。地方の映画祭に行ったとき、私が『無米楽』の監督だと知って、彼が非常に興奮して私のところに来まして、「私はこの映画の被害者なんですよ」と言ったんです。

彼は『無米楽』を観て、農業をやろうと決めたと。いまは生ゴミから堆肥を作っているというので、実際に行ってみたんですが、非常に驚きました。そこはもうゴミだらけで、臭いもひどいんです。

土を甦らせたいという思い

《アレンは元々IT産業の高給取りだったが、人生に疑問を感じて脱サラ。都市の生ゴミを大量に集めて堆肥にし、それを使って土壌を改良すればゴミ問題も解決できる、という理想に燃えて転身した。町の飲食店や青果業者などから大量の生ゴミを集め、大きな穴に集めて発酵させる様子は圧巻だ。しかし、強烈な悪臭が発生。ともに作業を行うアレンの妻が、「大便の臭いが髪について洗っても消えない」と嘆くほどだ。》

イェン 元々ハイテク産業の領域にいた人がどうしてこういうことをやっているんだろう、と非常に驚きを感じ、彼を撮ることにしました。するとアレンが、「私を撮るなら、私の心の師匠である人がいるから、その人を一緒に撮った方がいい」と勧めたんです。それがアンホーさんでした。

初めて彼のナツメの果樹園を訪ねた時、そこで一緒に育てられていたミニトマトを食べたら、人生で一番美味しかった。そういう作物や果樹園に衝撃を覚えて、彼も撮ることにしたんです。2人には共通点があって、それは土を作ることに対して2人ともとても熱心で、情熱を注いでいるということです。

リム・カーワイ（以下、リム） 2人の土を作ることに対する情熱がすごく伝わってきました。

西村 一方で、土に対する向き合い方、背景にある考え方には違いがあるなという印象でした。若いアレンは、ゴミ問題とか環境に対する考え方、すごく大きな言葉で自分のことを説明していました。アンホーさんの方は、自分も自然の一部なんだという、道教の考え方に近いものを感じました。

イェン アンホーさんは台湾では非常に早い時期から有機農業に取り組んでいた人ですが、村の大多数の人たちからは否定されていました。畑に雑草が生えれば取るのが当たり前の台湾で、草を育てて土を耕そうという彼のやり方は、受け入れられなかったんです。

アレンも、彼が周囲から否定される中でも自分のやり方を信じ、信念が正しかったことを結果で示したい。アレンの夢は、都市のゴミを堆肥に変え、土に返すことですが、彼はアンホーさんから「夢を信じる」ことを学び、それを支えにしていたんですね。やり方は違いますが、2人の土に対する魂は共通していると思います。

土に関心を持ってくれる人が増えてほしい

《いったんはうまく行くかに思えたアレンの堆肥作りは、集めた生ゴミに大量のプラスチックゴミが混入しており、それを取り除く作業に忙殺された疲労から妻が倒れてしまう。ひとりでゴミに向かっていたアレンも疲れ果てていく。アンホーが有機農法で作ったナツメは害虫に狙われやすく、大量の廃棄を出さざるを得ない。そして、2人のつくった作物はその年、期待ほど売れなかった。夢と実行力をもっていた2人は、家族の離反にも遭い、理想の有機農業から撤退せざるを得なくなっていく――。観客からは、「アレンさんが掘り返していた土が場所によってはカチカチに固まっていることにびっくりした。台湾では土壌の劣化や流出は、どの程度大きな問題として共有されているのか？」と質問が出た。》

イェン 私も台湾の土を見た時に、その硬さに驚きました。台湾の多くで農薬や化学肥料を使う農業をしていて、その影響で土がとても硬くなっているところがあります。農機具で耕せるのは20センチメートルぐらいで、その下の土は本当に硬い。このことは一般の人にはほとんど知られていません。私たちは土にとても近いようでいて、実際にはとても遠い。実際の土はもう救えないかもしれない状況にまで来ているんです。有機農業というと作物の病気には注意が行くんですけれども、その根源である土が病んでいるというところまでは、なかなか思いが至らないんですね。

私が約20年前に前の作品を作った時、大部分の人は農業にあまり興味を持っていませんでした。でも時間とともに状況は変わり、今では若い人が農村で農業をすることが増えてきています。この映画を見た人たちが、台湾の土、あるいは世界中の土に関心を持ってくれるといいと思います。

台湾映画の魅力とは

リム 最後に、お2人にとって台湾映画の魅力とは何でしょうか？

西村 いま大学で教えていると、日本の学生にとって映画は少し遠い存在になっている印象がありますが、台湾ではもっと身近で、映画が持つ影響力も強いように感じます。監督が社会的なメッセージを込めて映画を作り、それを受け止める観客がいる。それが台湾映画の魅力かなと思います。

イェン 私の作品はいつも友人たちから「そんなテーマでは誰も見てくれないよ」と言われます。この作品も8年かけて作りましたが、公開前は「見る人はいないだろう」と悲観的な意見が多かったんです。でも実際に公開してみると、驚くほど良い反応がたくさん得られました。台湾の社会の中では常に静かな関心があったんだと思います。それが映画によって結びつき、議論するチャンスが生まれたんですね。台湾映画の魅力をひと言で語るのは難しいですが、私たち創る側からすると、色々なテーマがあり、創作の自由があること。そして、そういう作品を見てくれる観客がたくさん待ってくれていることだと思います。

リム ありがとうございました。

