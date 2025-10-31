90年代、台北。名門女子校の夜間部に進学した少女は、同じ机をシェアする全日制の優等生と友達になる。あるとき、ふたりは学校を抜け出すために制服を交換する。それは、甘酸っぱくてちょっぴり痛い、青春時代の“終わりの始まり”だった――。

ミンミン（シャン・ジエルー＝左）とシャオアイ（チェン・イェンフェイ） Renaissance Films Limited©2024 All Rights Reserved.

台湾映画『ひとつの机、ふたつの制服』は、90年代の台湾で学生時代を過ごしたクリエイターが当時の体験をありったけ詰め込んだ、切なくてノスタルジックなコンプレックス・エンターテインメント。監督とふたりの脚本家が、物語のヒントとなった思い出と、90年代を今に蘇らせる意味を語ってくれた。

全日制と夜間部の埋められない溝

主人公の少女・シャオアイ（小愛）は、台北のエリート女子校「第一女子高校」への進学を決めた。入学したのは、全日制とは成績の差がある“夜間部”。世間でも、全日制の生徒からも「ニセ第一女子」と揶揄されるが、シャオアイは母親に逆らえなかった。

シャオアイは、教室の机をシェアする全日制の優等生ミンミン（敏敏）と手紙のやり取りをきっかけに友人となる。ある日、シャオアイとミンミンは、学校をサボるために制服を交換した。シャオアイは「本物の第一女子」になれたような喜びを感じるが、やがてふたりは同じ男⼦校⽣に想いを寄せ……。

『ひとつの机、ふたつの制服』の基になったのは、児童文学作家でもある脚本家シュー・フイファン（徐慧芳）の経験だ。モデルとなった名門女子校、“北一女”こと「台北市立第一女子高級中学」の夜間部に通っていた当時の思い出から着想したシナリオが、台湾の脚本コンペティション「優良電影劇本奨」の特別優秀脚本賞に輝いた。

シュー・フイファン（以下、フイファン） 若い頃は過去を振り返らず、ひたすら前進してきました。高校時代の思い出や感情は胸のうちに秘め、ただ前を向くのだと。けれども自分が中年になり、娘も中学生になって受験を意識するなかで青春時代を思い出したのです。当時はいろんな不安があり、同じ制服を着ていてもエリート女学生の一員には加われないと思っていた――いまだ自分のなかに残っていた気持ちを、脚本を書くことで癒すようでした。

青春時代の甘酸っぱさ、学歴社会の傷

監督のジュアン・ジンシェン（荘景燊）と、公私にわたるパートナーである脚本家ワン・リーウェン（王莉雯）は、ともにフイファンと同世代。90年代の台北で、ジンシェン監督は男子校に、リーウェンは女子校に通っていた。受け取った脚本を読み、ふたりは思わず涙を流すほど心打たれたという。

ジュアン・ジンシェン監督（以下、ジンシェン監督） 脚本を読みながら、そこに描かれている高校生の感情を鮮やかに思い出しました。青春時代の甘酸っぱさとほろ苦さ、あのころ経験した大学受験の苦しみが心に染み渡っていくようで、この脚本を絶対に映画化したいと思いました。今の台湾で映画を撮ることは資金面でも大変ですが、困難を乗り越えて撮るべきだと感じたのです。

ワン・リーウェン（以下、リーウェン） 私とフイファンはほぼ同い年で、ともに女子校出身です。中高6年間を過ごすなかで、女子同士の友情はとても大切なもの。私も名門校に通っていましたが、成績が悪かったので、シャオアイの“頑張っているのに評価されない”という気持ちはよくわかる。脚本を読み、女子学生たちの気持ちにとても共感しました。

3人が共有しているのは、当時の台湾にあった厳しい学歴社会と、“たった一度の試験で人生が決まる”と言われるほど大きなプレッシャーがかかった大学受験の記憶だ。「脚本家ふたりが、当時の高校生活のつらさをきっちりと書き込んでくれた」と監督は称える。

「成績至上主義、あるいは学歴主義の傷が、この脚本に大きな影響を与えました」とフイファンは言う。成績を基準にクラスが分けられたこと、体罰が当たり前に行われており、テストで悪い成績を取ると教師から理不尽に叩かれたこと。そして、学力以外の才能が不当に軽んじられたこと。

フイファン 芸術の才能がある、いい作文を書ける、運動ができる……それらすべてがどうでもいいものとして扱われるなかで、自尊心を失うことは簡単でした。一度だけ短い演劇を上演する機会があり、私が脚本を書き、みんなで練習しましたが、結局はやりたいと思えなくなってしまったんです。当時は成績がとても悪かったので、たとえ演劇で輝くことができても授業の時間になるとまた叩かれてしまう。あまりにみじめな気持ちでした。

もっとも、一同に残っているのはつらい思い出だけではない。リーウェンとジンシェン監督が脚本を改稿するうえで特にこだわったのは、シャオアイとミンミンが、思いを寄せるルー・クー（路克）と出会う塾のシーン。「塾の思い出は今でも懐かしい」と監督は語る。

ジンシェン監督 僕は塾が大好きだったのですが、それは勉強が好きだったからではなく、女の子と話すことができたから。あのころは男子校生だったので、塾のほかに女子と話す機会がなかったんです。もうひとつ、シャオアイとルー・クーが映画を観たあと、雨宿りしながら話す場面も気に入っています。僕もそんなデートをしてみたかったけれど、チャンスがなかった。映画を通して、そんな高校時代の後悔を埋め合わせたかったんです（笑）。

女子校に通っていた当時のリーウェンにとっても、塾は「男子と会える唯一の機会」だったという。「こっそりと男子の様子をうかがう感覚も脚本に生かしたつもり」と話す。

フレッシュな台湾映画の新鋭たち

当時の記憶と思いが詰まった物語を彩るのは、台湾映画・ドラマ界の今をときめく俳優たちだ。シャオアイ役のチェン・イェンフェイ（陳妍霏）は、『無聲 The Silent Forest』（2020）で“台湾アカデミー賞”こと第57回金馬奨の最優秀新人俳優賞に輝き、日台合作『青春18×2 君へと続く道』（2024）など話題作に出演。今後もいくつもの出演作が待機している。

ミンミン役のシャン・ジエルー（項婕如）も、『愛という名の悪夢』（2024）で第26回台北映画祭の主演女優賞候補となった新鋭で、『疫起/エピデミック』（2023）など多数の作品に出演。イェンフェイとジエルー、フレッシュな化学反応も大きな見どころだ。

ジンシェン監督とリーウェンは、脚本の執筆段階でイェンフェイとジエルーをそれぞれの役柄にイメージしていたという。オーディションでは多くの若手俳優たちと面会したが、やはりふたりが主役に適任と判断した。「演技テストで実際に共演してもらった時も、一番の相乗効果だった」と監督は振り返る。

オリジナルの脚本を執筆したフイファンも、イェンフェイとジエルーの起用を「イメージ通り、完璧のキャスティング」と喜んだ。

フイファン シャオアイを観客に嫌われない子にしたかったんです。脚本の要素を見ると、嘘つきで虚栄心が強く、嫌味にも見えかねませんが、イェンフェイが演じてくれたおかげで観客が共感し、同情できる人物になりました。嫌いになれないし、憎めませんよね。

リーウェン イェンフェイは、シャオアイの頑固で負けん気の強い面を見事に表現してくれました。“ピュアでかわいらしい”だけではないギャップが出たことがうれしい驚きです。ミンミン役のジエルーも、髪を切った姿には当時の広末涼子を思い出しました。90年代の優秀で聡明な女の子がそのまま現代に蘇ったようでした。

時代のキーワード、ニコール・キッドマン

90年代の台北をきちんと再現するため、ジンシェン監督は脚本のディテールや美術、小道具の細部までこだわった。台湾を代表する人気バンド・五月天（Mayday）や、日本ドラマ「ビーチボーイズ」やマンガ「スラムダンク」、当時の人気グッズ「キャシー」が登場するほか、実際のニュース映像も使用されている。

四半世紀以上が経過した今、台北市内の風景は大きく変わった。しかし予算の都合上、すべてのロケ地を当時そっくりに飾りつけることはできない。それでも屋外の撮影では、90年代の雰囲気が残っているロケ地を探すことにこだわったという。

ジンシェン監督 脚本の段階で、シーンの場所や空間はきちんと決めていました。シャオアイとルー・クーが雨宿りをするシーンは西門町（筆者注：台北最大の繁華街で、「台北の渋谷・原宿」とも呼ばれる文化発信地）で撮りましたが、この町は当時とあまり風景が変わっていません。また、シャオアイとミンミンがバスを待つバス停の場面では背景に日本統治時代の建物が映っていて、これは当然90年代にもあったものです。

もうひとつのキーワードは、シャオアイが憧れるハリウッドの人気女優ニコール・キッドマンだ。「当時の若い女の子たちにとっては、完璧な女性の象徴でした」とリーウェンは言う。「美しく、演技もできて、トム・クルーズとも結婚した“勝ち組”。シャオアイの成功者に対する憧れを表現したかったのです」

ジンシェン監督も、当時からニコールの大ファンだった。その思いを表現するためにレンタルビデオ屋のシーンを脚本に盛り込み、ロケ地となった店舗を美術で改装し、台湾各地から当時のVHSビデオやパッケージをかき集めたという。「ひとえに、私の思いを映画で伝えるためです」と冗談交じりに笑った。

いま、90年代の台湾を映画にすること

この物語を生み出したフイファンは、90年代を「恋愛の曖昧さが残っていた最後の時代」と呼ぶ。

フイファン 青春を描くときは、やはり恋愛が大きなテーマのひとつです。インターネットが普及しておらず、SNSもなかった90年代は、恋愛をするにも時間がかかっていたし、お互いに誤解や想像の余地があった。現代の恋愛はInstagramで恋に落ち、Instagramで別れるというスピード感ですが、当時の恋愛はゆったりとしたスピードと誤解、想像が魅力だったと思います。

また、監督はこの映画が描いた1990年代後半を「台湾にとって特別な時代」と語る。

ジンシェン監督 ミレニアムを控えた緊張感と期待、伝統的な社会からデジタル社会への移行。台湾では政治の民主化が進み、初めての総統直接選挙もありました。2000年以降には政権与党が国民党から民進党に交代するなど、まさしく変化とチャンスに満ちた時代だったのです。

時代が進むスピードはあまりにも速い。だからこそ、台湾の90年代は「今こそ書き残しておく、映画として描く価値のある時代」なのだと強調する。「きちんとこだわり抜きたい、想像をめぐらせつづけたいと思える時代」と。

『ひとつの机、ふたつの制服』

監督：ジュアン・ジンシェン／脚本：シュー・フイファン、ワン・リーウェン／出演：チェン・イェンフェイ、シャン・ジエルー、チウ・イータイ／2024／台湾／109分／配給：ムヴィオラ、マクザム／Renaissance Films Limited ©2024 All Rights Reserved.／公開中

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）