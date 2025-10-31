30年近くメディア企業で“社畜人生”を続けた男性はなぜリストラされた後、資産2億円超の富裕層の仲間入りを果たすことができたのだろうか。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』より一部抜粋し、その方法をお伝えする。（全3回の1回目／#2を読む、#3を読む）

「会社はあなたを必要とは思っていません」

30年近く続けた社畜人生が、たった一言で終わるとは思ってもみなかった。

「東山さん、会社はあなたを必要とは思っていません」

目の前に座るぼくより年上の男は言い放った。知らない仲ではないのに眼鏡の下の表情は一つも変わらない。

ぼくの頭の中で、いろいろな思いがぐるぐると回った。

2019年秋の昼下がり。ぼくは勤務先の都心にある、古いビルの暗い地下室に会社の幹部から呼び出された。壁を一枚隔てた先にはレストラン街があり、会社員らがランチを楽しんでいる。だが、ぼくは暗闇の中に狭い部屋が並ぶ一角にいた。外部から閉ざされ、おそらくこのビルの中で一番暗い気持ちになっていた。

リストラ（早期退職）の対象になったのだ。

勤務先のメディア企業では、業績不振から早期退職募集が発表された。出世街道から外れていたものの専門的な分野があり、副部長という立場で仕事を任され、専門分野の共著を出すなど実績はあった。すでに面接に呼ばれた他の同僚と違って、評価されているのではとの甘い見込みもあった。

社畜生活を30年近くも送ってきた

そもそもぼくの会社員人生は社畜と言ってもいい。株式バブルは崩壊したとはいえ、採用はまだ緩かった。1991年に入社したころは、「24時間戦えますか」がスローガンの世界。大手メディア企業に入社したというだけで、天下をとったような大きな気分になれた。



当初は同僚と一緒の部屋に住まわされ、午前7時から深夜0時まで働いた。最初の2週間は無休で、ようやくもらえた休みの日も、仕事に活用できるような休みにしろという無理難題。メディアという仕事上、そうした生活はずっと続き、副部長になっても正月もゴールデンウィークも関係なく、週2回は午前7時まで働かなければならなかった。

幸い、ぼく自身は無理な上司に当たらなかったし、途中から自分のペースを覚えたから大病はしなかったけれど、周囲には心身を壊した人が何人もいる、まさに社畜生活を30年近くも送ってきた。それだけ会社に尽くしたのだから、会社も無慈悲なことはしないだろうという淡い期待があった。

「会社に利用されるのでなくて、会社を利用して働きなさい」

そのころ、ぼくは84歳の老母を一人で介護するため、妻と小学5年生の娘を置いて実家に戻りつつも、娘の面倒を妻と一緒に見ていた。3000万円30年ローンでマンションを2年前に買ったばかり。介護、教育、住宅ローンの三重苦。

その中で、リストラで放逐されてしまう。

そうした個人の事情に一切配慮せず、戦力外と判断したなら切り捨てるのが企業というもの。サラリーマンとしては完全な負け組だ。リストラはあくまでも勧告であり懲戒解雇ではない。断固拒否して会社にしがみつくという選択肢もあった。

でも、その場合はやりがいのある仕事を奪われ、周囲からもバツマークをつけられた感じで扱われるだろう。年収800万円にしがみつくために、自分の魂を捨ててもいいのか。

自問自答したときに、若い時の上司の言葉を思い出した。

「会社に利用されるのでなくて、会社を利用して働きなさい」

ぼくを評価しない会社のために、気持ちを押し殺して働き続けるなんてありえない。

それよりは、早期退職で割増退職金をもらえることだし、ぼくにとってこれ以上、この会社に利用価値はないと判断した方がまし。そう考えたぼくは、早期退職をその場で受け入れた。

新型コロナウイルスの蔓延でお祈りメールの山

退職は翌2020年2月末。それまでの社内外のネットワークから再就職はすぐに見つかるはずだった。

だが、新型コロナウイルスの蔓延で状況は一変した。

「東山さんのような経験を持った方にぜひわが社で働いてほしい」と言ってきた複数の会社はコロナを理由に一転、不採用となった。転職エージェントやハローワークで応募しても50歳という年齢がネックになり、お祈りメールの山。

50社以上も面接すら受けられず、転職エージェントのアドバイスで履歴書を書き直しても効果はなかった。

けれど正直なところ、焦りはなかった。

それまでに投資で蓄えた資産があったからだ。新型コロナウイルスの蔓延で学校は休校、訪問介護の人も来にくくなった。妻はフルタイムで働いており、ぼくが介護と娘の勉強を見ることに。退職金も含めた資産で、FIRE（Financial Independence, Retire Early、経済的に自立して早期退職）をしようと決意した。

娘が将来の夢の作文に「ニートになりたい」

ここで予想外の問題が起きた。

なんと娘が学校の「将来の夢」というテーマの作文に「ニートになりたい」と書いていたのだ。

驚いて娘に問いただしたところ、「お父さんだって働いてないし、私と遊んだり、ゲームしたり毎日楽しそうじゃん。そんなのずるい」とやりこめられる。「ぼくは自分で稼いだおカネがあるけど、君は自分で稼げないでしょ」と言っても響かない。

これは働く父親の姿を見せないとまずい。

今まで以上に真剣に職探しを始めたぼくは、ハローワークに通いつめ、社員数も売上高も前の会社の100分の1以下の零細企業にどうにか入社が決まった。年収は3分の1に激減。それでも、自分の経験、知識をいかせるメディアの一角なので満足している。

サイドFIRE生活の現在は…

それから5年。

今のぼくは好きな仕事をストレスなくお気楽にするサイドFIRE生活（経済的に自立しているので好きな仕事を無理なく実施）を満喫。無理のない投資が中心だったにもかかわらず、金融資産は2億円を突破して富裕層の仲間入り。費用を気にせず、趣味の映画鑑賞や外食、旅行など好きなことに時間を費やしている。

さらに、世の中に尽くすために私財から寄付を行い、2023年には天皇陛下から紺綬褒章を頂く栄誉にあずかった。平凡な社畜サラリーマンで負け組に転落したぼくが、わずかな期間で幸せいっぱいの富裕層の勝ち組に大逆転したといえる。

資産2億円のうち、投資信託（投信、ファンドともいう。3章で詳しく紹介）が1億1000万円、株式が5000万円、個人向け国債が2000万円、MRF（短期公社債投資信託、証券会社に預ける預金のようなもの）と銀行預金が2000万円、学資保険の返戻金が300万円。投資信託と株式は各30銘柄ほど持っている。それから、これは娘名義だがジュニアNISA（NISAとは「少額投資非課税制度」の略称。3章で詳しく紹介。なおジュニアNISAは2023年で新規投資終了）の残高も1000万円近くに上る。

ぼくが“億り人”になれたのは…

最近の株高でサラリーマンでも億り人（金融資産1億円以上の人）が増えてきた。

しかし、その中でもぼくは落ちこぼれの社畜で、ここまで失敗や迷いも多かった。そんなぼくがなぜ資産2億円を達成できたのか。

運が良かったとはいえ、特に難しいことをしたわけではない。ただ、昔のぼくみたいに偏差値の高い学校を出て、有名な企業に就職して出世することが人間の価値だと信じていたらなしえなかっただろう。

幸い、今は中学3年生、15歳になった娘との仲は良好。残念ながら勉強はそれほど興味がないようなので、ぼくが得意とするおカネのことを中心に、投資や資産形成、そして生きるために必要な29の真実についてアドバイスをしたい。それは特別なことでなく、多くの人の参考になるだろうから。

ちなみにこの本は4章構成になっている。若い人やこれから投資を考えている人は1章から読んでほしい。しかしすでに投資を始めている、あるいは手っ取り早く投資のことを知りたい人は2章や3章から読み始めていただいても構わない。

なお個別の銘柄、ファンドを文中で記載するが、個人の感想であり投資はあくまでも自己責任であることを肝に銘じておいてください。

