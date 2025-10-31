〈コロナ禍以降、なぜ円安は進行し、生活が苦しくなったのか……日本円の価値が下がり続ける世の中で、大切な資産を守る“最適解”〉から続く

なかなか貯蓄が出来ない、ましてや投資にはとても回すお金がない……戦前、そんな悩みに答えたひとりの東京帝大教授がいた。彼はどのように答え、そして大きな財産を築くことができたのか。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』より一部抜粋し、誰でもまねができる“貯蓄術と投資術”をご紹介する。（全3回の3回目／#1を読む、#2を読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

インデックス投資で他人に差をつける方法とは

投資ではインデックス投資が、ベターだと繰り返し述べている。他の投資と違い、インデックス投資は全員、同じリターンを得られる再現性も強みだ。しかし、そのインデックス投資で他人に差をつけて儲けられる方法がある。

それはなんだろう。

答えは入金力だ。

例えばインデックス投資のリターンが10％として、資金が1万円だったら1000円、1億円だったら1000万円の収入になる。当たり前だが、入金力が大きい方が成果が大きい。それに複利の力を考えると、若いうちから入金力が高い人が圧倒的に有利といえよう。



写真はイメージ ©beauty_box/イメージマート

戦前を代表する投資家に学ぶ“貯蓄術と投資術”

では、どうすれば入金力は高められるのか。

一つは倹約して浮いた分を投資に回すということである。戦前を代表する投資家で本多静六という人がいた。本業は東京帝国大学教授。ドイツで森林学を学び、「公園の父」と呼ばれ日比谷公園や明治神宮の森を造るなど数々の業績を残した。もう一つ、独自の「本多式」と呼ばれる貯蓄術を提唱し、現在のおカネにすると数百億円儲けたという。実家は貧しく、まさにサラリーマンをしながら、腕一つで巨額の資産を作った。

そのポイントはこうだ。

「月給の4分の1と臨時収入すべてを天引きして貯蓄か投資に回す」というもの。天引きというのは文字通り収入があったら自動的に金融機関の口座に移してしまうこと。よく、投資は余裕資金でというが、収入から支出を引いた残りはたいしたことがない。どうしても不必要な支出をしてしまうからだ。しかし、最初から天引きをすれば少ない収入で暮らせ、生活レベルも抑制できる。まさに一石二鳥といえよう。

本多の『私の財産告白』（実業之日本社文庫）などの著書は今でも簡単に手に入る。

70年以上前の本とは思えないほど読みやすい文章で、貯蓄法だけでなく「仕事は趣味のようにするべし」など、社会人にとって参考になることが多い好著だ。

収入の4分の1を天引きするというのは、かなり大変なように思うかもしれない。特に若くて給料が安いうちは、食費、住居費、服飾費、交際費、光熱費などであっという間に消えてしまい、奨学金の返済が大変という人もいるだろう。

そういう場合は住居をシェアハウスなどで安くあげる、生命保険は子供が産まれるまで入らない、格安スマホを使うなど、節約本やサイトを参考にすれば何とかなるもの。

ただ前述のようにあまりに極度な倹約は幸福感を損ねてしまう。とはいえ自分ができる範囲で節約し、なおかつ、必要かどうかわからない支出はしないなど、無駄を徹底的に削減しよう。どこまで節約すれば良いかは正解はないものの、ここで入金力を作れるかどうかが、億り人になれるかどうかの大きなポイントといえる。

副収入を作るには自ら動くことが大事

倹約以外にも収入を増やす裏技はある。一つは副収入を作ること。副業で毎月まとまったおカネが入ってくればいいが、日本で副業が広まっていない現状は前述の通り。

しかし、それ以外にもポイ活や懸賞だったら会社が副業を禁止していたとしても手軽にできるだろう。ポイ活についても攻略法サイトはたくさんある。

それに各ネット証券がクレジットカード積立のポイント競争を起こしているので利用しない手はない。また、ポイ活サイトでは証券会社の口座を開くだけでおカネをもらえるというところもあり、小さいところからコツコツためていく。懸賞も意外と当たるもの。ぼくは一度、大手通信会社のクイズに応募して5万円ゲットしたことがある。

最近ではポイントサイトへの規制も出ているが、ふるさと納税も活用したい。返礼品でコメ、酒などの飲食物をゲットできれば、節税しつつ食費も浮かせる。ふるさと納税に関しても事業者や愛好家のサイトなどをまめにチェックすれば結構お得だ。

日本の場合、ふるさと納税が典型なように、自ら動かなければおカネを得られない。

家計簿アプリの「Zaim」では、利用者の住んでいる地域や世帯構成、家計簿の記録から「もらえるかもしれない給付金、手当、控除」を割り出してくれる。住んでいる自治体によって、意外な給付金があるのでしっかり押さえておきたい。

結婚で資産が増えた…ライフスタイルに合わせた投資の仕方

そして裏ワザとしてぼくが一番成功したと思っているのは結婚だ。

よく、結婚はコスパが悪いとか、経済的に不安だからしないという声を聞くが、共働きだと収入は2人分なのに支出はそこまでは増えない。家賃や光熱費は結婚しても単純に2倍にならないからだ。相手が自分と同じように資産形成に関心があり、贅沢をしないのならばなおいい。

ぼくの場合は妻と結婚できたおかげで、資産がうんと増えたと感謝している。

投資にまったく関心はないが、生活は質素で共働き。我が家は小遣い制ではなくて、夫婦二人が必要な生活費を分担するという形をとっている。具体的には住宅関係、通信・光熱費はぼくが支払い、そのほか毎月15万円を生活費用に渡している。結婚した当時は毎月渡す額はもっと少なかったが、互いにフルタイムの共働きのため、家計は十分に回る。その結果、ぼくは一番多い時期には収入の4割近くを投資に回すことができた。

子供ができたら出費が増えるので、結婚前から同棲しているならそのころから、結婚後も子供が産まれるまではボーナスタイムとしてため込む。また、子供が産まれると舞い上がって余計な教育費や子供服におカネを使ってしまいがちだが、本当に必要かどうか確かめよう。もちろん、結婚や恋愛、出産は個人の自由だ。

あと、これは一部の人に限られるが、特に中年以降は介護や相続についてもある程度知識をもっておく必要がある。

介護は一人で抱え込まないで、自治体やケアマネージャーなど周囲に助けを求めること。相続はよほどの資産家でないかぎり、相続税は思ったほどかからない。金融機関や不動産業者のセールスに親が乗っていないか注意したい。

なかなか親子でおカネの話をする機会はないと思うが、認知症になってしまってどこに口座があるかわからないなんてことになったら大変だ。まだ親が元気なうちに、お盆や正月に帰省したときにでも相続について話し合ってみたらどうだろうか。

（東山 一悟／Webオリジナル（外部転載））