『ばけばけ』高石あかり＆トミー・バストウ＆阿佐ヶ谷姉妹、NHK音楽特番で貴重な共演 『わが心の大阪メロディー』【出演者】
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロイン・高石あかり（※高＝はしごだか）とレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウが、11月4日放送の同局音楽番組『第25回 わが心の大阪メロディー』（総合テレビ・全国放送 後7：30〜8：42）にゲスト出演することが決まった。NHK大阪放送局が30日に発表した。
【画像】生出演が決定したミャクミャク…豪華コラボパフォーマンスも
高石とバストウに加え、「蛇と蛙」役の阿佐ヶ谷姉妹が出演。ドラマ本編では見られない貴重な共演となる。また『ばけばけ』の主題歌として大きな話題を集めている「笑ったり転んだり」を、楽曲を手がけた人気音楽デュオ・ハンバート ハンバートが、ドラマの舞台・島根県松江市から披露する。
■出演者
【司会】今田耕司 ファーストサマーウイカ
【出演】INI 相川七瀬 阿佐ヶ谷姉妹 NMB48 上沼恵美子 吉柳咲良 こっちのけんと天童よしみ 長谷川きよし ハンバート ハンバート Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり トミー・バストウ ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部
