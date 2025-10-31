〈30年近くGWも正月もない社畜生活→出世街道から外れリストラ→介護、教育、住宅ローン“三重苦の男性”が資産2億円を突破して富裕層の仲間入りできた“たった一つの方法”〉から続く

「卵を一つの籠に盛るな」円安との関係は…

投資の世界には「卵を一つの籠に盛るな」ということわざがある。

一つだけに賭けてしまうと失敗したときに悲惨な目にあってしまう。それだったら籠を複数用意して、一つがダメでも残りが大丈夫としておけばいい。

短期で大儲けしたい場合は、思い切って集中するのもありだけれど、長期投資で着実に増やしていくのなら、やはり分散は不可欠だ。

もう一つ、日本だけでなく世界中に分散した方がいい理由に円安がある。円安で物価が上がって大変だとかいうけれど、そもそも円安とはどんなものなのか。ここで改めて確認しておきたい。



写真はイメージ ©kriver/イメージマート

ぼくが生まれたぐらいの1973年までは、ドルと円の交換レートはどんなときも変わらなかった。戦後ながらく1ドルは360円（71年からは308円）だった。しかし、物価や輸出を考えるとこれは日本に有利なレートでアメリカは不満を持ち、為替レートは変動制となった。

円安は円の価値が低くなること。例えば1ドル100円から200円に円安になったとする。すると、アメリカでは1ドルで売っているものを、これまで100円で買えたのに200円出さないとダメになる。

日本の場合、石油、天然ガスなどのエネルギーは輸入に頼っているから、円安によって電力料金やガソリン代はどんどん値上がりすることになる。食料も輸入が多いため、スーパーやコンビニでぼくらが買う食品も、レストランのメニューもどんどん値上がりすることになる。

日本の企業全体でみると、円安の方がメリットは大きい

一方、日本は自動車、電気機器など輸出産業が数多くある。これらの会社は逆にアメリカで1ドルで売れば、これまで100円だったのが200円になり、何もしないのに売上が2倍になる。

こうした輸出産業は下請けなども含めて大規模なものが多い。最近は海外に工場を作っているため、以前ほど円安で会社の業績が急増するということは減ってきたけれど、それでも日本の企業全体でみると、円安の方がメリットは大きい。

なぜなら、電力、食品といった輸入産業は、値上げすれば会社へのダメージが減るし、会社全体をチェックして、無駄なコストを減らす良いチャンスになるからだ。輸出産業はもちろん儲かる。企業が儲かると社員の給料は上がる。

ただ、円安になって物価が上昇してから、実際に給料が上がるまでは時間差があるのが欠点。さらに、会社員は良いが、年金暮らしの高齢者など無職の人は給料なんてないから、恩恵を受けられない。

しかし度が過ぎると…

アベノミクス以降、円安が進んで株価が上昇傾向にある背景にはこうした理由がある。よく、最近の株価がバブルとか、日銀が買い支えているからという人もいるけど、一番大きな理由は企業が儲けているからだ。

1989年、平成バブルのピークの際、東証一部（現在のプライム市場）の企業は1株あたり58.8円儲けた。それが2024年8月には169.3円にもなっている。すなわち会社の利益に裏付けられた株高であり、円安傾向が続けば好調さが維持できるだろう。

もっとも、物事には何事にも程度というものがある。

日本の国力が弱体化してハイパーインフレとなり、1ドル500円になるなんて専門家っぽい人が唱えたりするけれど、急にそうなったら大変だ。物価の急上昇に賃上げが追いつかなければ、みんな買い物をやめてしまいモノが売れなくなる。そうなったら企業はどんどん潰れて、経済はますます悪化して、大打撃を受ける。

問題は為替変動のスピード

それでは、ドル円はいくらぐらいがいいのか。

実は為替には適正な価格というものがない。各国の物価を基にした購買力平価という参考価格みたいなのもあるけれど、機能していないという専門家が多い。

ちなみに8月2日の日本経済新聞によると、主要企業80社の想定為替レートは平均1ドル＝147円。企業はそのくらいが適正と考えている。また国際決済銀行（BIS）によると、2022年4月の世界の外国為替市場の1日あたりの取引額は7兆5000億ドル（約1125兆円）。これでは政府・日銀が数兆円規模の介入をしたとしても一時的なものにしかならないといえよう。

だから、なんとも言えないのだけど、問題は為替変動のスピード。急速に変化して、輸入企業の値上げや会社員の賃上げが間に合わないのは困る。

幸い、現時点ではトータルすると日本経済にはプラスといったスピードの円安となっている。

為替レートが変動するのには、いくつもの複合的な要因がある。大きなものの一つは日本とアメリカの金利の差。だいたい、2024年11月の日本の長期金利は1％ぐらいで、アメリカは4％ちょっと。すると、銀行預金をするにはアメリカで預けた方が4倍も得になる。そうなると円を売ってドルを買って、アメリカでドル預金をする人がどんどん増えて円安になる。

新型コロナで打撃を受けた経済を救うために、多くの国で金利はゼロやマイナスになった。マイナス金利とは借金をすればむしろ利息をもらえるという、過去の経済情勢にはなかった状態だ。これによって、困っている企業や市民がおカネを借りやすくした。

日本と欧米諸国の金利対応の違いとは

一方でその結果、おカネが世界中で余ってしまって景気が過熱し、おカネの価値が減ってしまった。そこへロシアのウクライナ侵攻などがあって、石油や食料品の価格が高騰。インフレが世界中で起きてしまった。

よく、最近の物価が高いとみんなこぼしているけれど、日本のインフレ率はせいぜい2〜3％。ところがアメリカやヨーロッパでは8％、9％といったはるかに深刻なインフレとなった。インフレを収めるには金利を上昇させて、景気を沈静化させるのが一番とされている。

そこで、欧米はどんどん金利を引き上げて、金利を上げなかった日本と差がついて、円安が加速した。

なぜ日本が金利を上げないかというと、2％ぐらいのマイルドなインフレを定着させたいから。

金利を急激にどんどん上げると、住宅ローンなどを借りている人が困ってしまう。銀行から資金を借りる企業もそう。デフレで低成長の続いた日本は、アベノミクスでゼロ金利を続けたため、インフレ率が欧米より低くてマイルドで金利を上げられなかった。

ITサービスや新NISA…日本が抱える「デジタル赤字」

2024年前半からインフレが落ち着いたアメリカは金利を引き下げ、日本はインフレが定着したから引き上げる。だから円安から円高に転じると予想する専門家も多かった。

しかし、アメリカのインフレは想像以上に長引いているし、日本も経済が弱体化しているから、大幅に引き上げるわけにいかない。2025年も日米の金利差は小幅に縮小することがあっても、大幅に縮小する可能性は低い。

さらに、最近は新しい要因が出てきた。

一つはデジタル赤字というもの。皆さんも使っているだろうけれど、インスタグラム、X（旧ツイッター）、ユーチューブ、ネットフリックス、アマゾンといったアメリカのIT産業のサービスは日本で大人気だ。日本人のぼくらが使った利用料は、ドルになってアメリカの本国に送られる。この赤字は2023年には年間5兆円を超え、世界最大級のものとなっている。

また、新NISAで外国株や投信の人気が高いのも、新たな日本の赤字として浮かび上がっている。これも年間数兆円ぐらいの赤字になる。これらの赤字は円を売ってドルを買うわけだから円安要因になる。

時代に対応する最適解とは…

こういう状況を見ると、今の為替レートが数年前のような1ドル100円の円高になるとは考えにくい。円安の場合、海外旅行に行ったら物価が上がっていて大変だが、海外に投資していれば大きな利益になる。

株式自体が中長期的に上昇傾向にあるうえ、為替で利益が上がるから海外投資は二度おいしい。逆に円預金だけなら、どんどん目減りしていく。

そもそも、日本で生活していくなら基本的に給料はすべて円で支払われる。円安で円の価値がどんどん目減りしていくわけだから、資産の一部をドルなど外貨建て資産で持つことが、家計を防衛するということにつながる。

ただドル預金はドル建てでは元本が下がることはないが、銀行では為替手数料が非常に高い。そのうえ、株式のリターンに比べると、利率の高い外貨預金でもリターンは見劣りしてしまう可能性が高い。外貨建ての生命保険も同様だ。

従って、株式への国際分散投資が時代に対応する最適解といえるだろう。

