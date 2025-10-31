織田裕二主演『踊る大捜査線 N.E.W.』天候をも味方につける奇跡のクランクイン
人気刑事ドラマシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（読み：エヌ・イー・ダブリュー）』（2026年秋公開）の撮影が10月から始まった。プロデュースの亀山千広、脚本の君塚良一、監督の本広克行という“黄金トリオ”が再集結。主演の織田裕二が再び青島俊作を演じる。撮れたての場面写真が公開されたほか、織田と本広監督のコメントが到着した。
【画像】解禁となった場面写真がもう一枚
1997年の連続ドラマとして誕生した『踊る大捜査線』は、警察組織の縦割り構造や人間関係をリアルに描き、社会現象を巻き起こした。翌98年10月31日に公開された映画1作目『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の３日間』が公開。興行収入100億円を突破する大ヒットとなった。
撮影初日、青島刑事が群衆の中を駆け抜ける迫力のシーンから撮影が始まった。雨の降りしきる東京・新宿に早朝、約400人のエキストラが待機。雨で中止の危機に見舞われたが、織田がトレードマークのコート姿で現れた瞬間、雨がやむという“奇跡”が起きたという。2003年公開の第2作『レインボーブリッジを封鎖せよ！』は173.5億円を記録し、今も邦画実写の金字塔として君臨している。
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』から12年、昨年（24年）3月18日に突如発表された「踊るプロジェクト」再始動。10月に『室井慎次 敗れざる者』、11月には『室井慎次 生き続ける者』の2部作が公開され、ともに大ヒットを記録、『踊る』シリーズの累計興行収入は500億円を突破した。また二部作で描かれた“最後”の室井慎次の姿は、多くのファンに衝撃を与え、感動の涙で包みこんだ。
そして、『室井慎次 生き続ける者』のエンドクレジット後に青島俊作がサプライズ出演。最後に映し出された、「THE ODORU LEGEND STILL CONTINUES」の文字。ファンの期待が高まる中、『踊る大捜査線』シリーズ最新作の製作が発表されていた。常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、室井慎次から託された想いとともに、新たな“踊る”の歴史が幕を開ける。
■織田裕二のコメント
「踊る大捜査線」は大好きな作品です。
もし次の「踊る」があるとしたら、和久さんぐらいの歳のときかなあと言っていたら、本当に近い年齢で演じることになりました。
今作で、13年ぶりに青島を演じますが、少しそわそわしながらも、意外に落ち着いて撮影に臨めています。
クランクインも、雨で撮影中止の可能性もありましたが、本番直前に晴れ間が出て、そんな幸運も「踊る」らしいなと感じました。
随分お待たせしてしまいましたが、いよいよ、「踊る」が帰ってきます！
肩肘張らずにやりたいと思っているので、ぜひ皆さんも気楽に、映画館に来ていただけるとうれしいです。
■本広克行監督のコメント
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』で一度幕を閉じましたが、ヒット作を生み出すのが難しい時代に、昨年公開された『室井慎次 敗れざる者／生き続ける者』は多くの方にご覧いただき、「踊る」シリーズは他にはない本当に強い作品だったのだなと、改めて気づかされました。
先日無事にクランクインを迎えましたが、コート姿の青島は健在で、当時と全く変わらない雰囲気で、カメラの前に立った瞬間、「帰ってきた！」と感じました。
今作での青島は、周囲の世代交代が進む中で、変わらずにいて、「繋いでいく人」の物語です。
「踊る大捜査線」らしい、子どもから大人まで誰もが楽しめる「笑って泣ける」エンターテイメント作品を目指して頑張ります。楽しみに待っていて下さい！
