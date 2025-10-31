¥Ò¥È¤ò´í¤á¤ë·§¤Ï»¦¤á¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±ÊÅÄÄ®¤ÏÁáµÞ¤ËË¡À°È÷¤ò
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏÃ±Ç¯ÅÙ¤Î»à¼Ô¿ô¤¬Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBpress¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿µ»ö¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê½é½Ð¡§2023Ç¯11·î16Æü¡Ë
¡ÊÉ±Ï©Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡§Ê¿Ìî½¨¼ù¡Ë
¡¡³ÆÃÏ¤ÎÎ¤»³¤äÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤«¤é¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÅÄÈª¤ä²Ì¼ù±à¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÅªÈï³²¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡º£Æü¡¢¥¯¥ÞÌäÂê¤Î¼¡¸µ¤Ï°ì¥é¥ó¥¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤Ï¥Ò¥È¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥¯¥ÞÁûÆ°¤Î¸µ¶§
¡Ö¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ò½±¤¦¤Î¤Ï¥É¥ó¥°¥ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤½¤¦¿®¤¸¤ÆÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤¿NPO¡ÊÌ±´ÖÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¡¢¡È¥É¥ó¥°¥ê¤ò½¸¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÁ´¹ñ¤ËÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á4¥È¥ó¤Î¥É¥ó¥°¥ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¥°¥ê¤¬¸ò»¨¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥ê¤Î¼Â¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢±ü»³¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤ËÃÖ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¿ÆÀÚ¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÃÖ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¿ÍÎ¤¤Ë¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤êµÕ¸ú²Ì¡ö1¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£Î¤¥¯¥Þ¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¢¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¼ê½õ¤±¤ä¡¢±Â¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¡Ê»ÄÞÖ¡Ë¤ÎÊüÃÖ¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð»ß¤á¤¿¤¤¡£
¡ö1¡¡WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó2011.10.13¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¡§¥¯¥Þ¤ÎÊÝ¸î´ÉÍý¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ê2¡ËÂçÎÌ½ÐË×¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¡¿¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à2021,25¡Ê2¡Ë Áð´¢½¨µª
¡ÊAuhustsinovich/¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ö¥Ê¤ÏÅìËÌ¤Ç¤ÏÂç¶§ºî¤Ç¡¢Ë¶§»Ø¿ô¤Ï0.06¡Ê5¸©Ê¿¶Ñ¡§ÅìËÌ¿¹ÎÓ´ÉÍý¶É¡Ë¡£¶§ºîÇ¯¤È¤¤¤ï¤ì¤¿2010Ç¯¤Î0.48¡¢2014Ç¯¤Î0.44¡¢2016Ç¯¤Î0.14¡¢2019Ç¯¤Î0.24¤è¤êÄã¤¯¡¢²áµîºÇ°¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¿ÈÈï³²¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¤Ò¤É¤¯¡¢´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È18Æ»ÉÜ¸©¤Ç180¿Í¡Ê10·îËö¸½ºß¡Ë¤ËÁý¤¨¤¿¡£»à¼Ô¤Ï5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥Ê¡¢¥Ê¥é¡¢¥³¥Ê¥é¤Ê¤É¤Î½ÐÍè¤°¤¢¤¤¤¬¥¯¥Þ½ÐË×¡¦¿Í¿ÈÈï³²¤Î°ì°ø¤À¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤¤¯¤ÏÎóÅç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¿öÀª¤Ë¤è¤ë¡£
¡Ê1¡Ë¥Ò¥È¤Î¸º¾¯¡¦Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Î²áÁÂ²½
¡Ê2¡Ë¶³¦°è¡Ê¹ÌºîÊü´þÃÏ¡¦Î¤»³Åù¤Î´Ë¾×ÂÓ¡Ë¤Î¡ÖºÆ¼«Á³²½¡×
¡Ê3¡Ë¥¯¥Þ¡ÊÌîÀ¸½Ã¡Ë¤ÎÁý²Ã
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Îµï½»°è¤Î½Ì¾®¤ÈÅ±Âà¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤¿¤á¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤ÉÌîÀ¸½Ã¤ÎÀ¸Â©°è¤Î³ÈÂç¤ÏÂ³¤¯¡£ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥È¤È¥¯¥Þ¤ÎÁêÂÐÅª¤ÊÎÏ´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤ÉÌîÀ¸½Ã¤Î¸ÄÂÎÄ´À°¡Ê¶î½ü¡Ë¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¡¤·Ìá¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¶³¦°è¶á¤¯¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï³ä¤ò¿©¤¦¡£°ÂÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥Þ¤ÈÁø¤¦¤È¡Ä¡©
¡¡ÎÓÆ»¤ò²£ÀÚ¤ë¥¯¥Þ¤ä±ó¤¯¤Î»³Ê¢¤òÊâ¤¯¥¯¥Þ¤Ï¡¢»Å»öÊÁ¡¢²¿ÅÙ¤«¸«¤¿¤¬¡¢È¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡40Ç¯Á°¤ÎÀÄ¿¹¸©SÂ¼¤Ç¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢»³Ãæ¤ÇÂç¤¤Ê¥¿¥é¤Î²ê¤ò¼ÖÁë¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿»ä¤Ï¡¢¼ÖÆ»¤«¤é2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢´ã²¼7¡¢8¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥¬¥Ð¥¡¡½¡½¡£1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹õ¤¤µðÂÎ¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¥¯¥Þ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÌÜ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£âË¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¥¯¥Þ¤Î¹äÌÓ¤¬°ìËÜ°ìËÜµÕÎ©¤Á¡¢µðÂÎ¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÏÅÏ¤ê30¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹øîí¤ò»ä¤Ï·È¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢îí¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡âË¤ß¹ç¤¤¤Ï¿ôÉÃÂ³¤¤¤¿¤í¤¦¤«¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆÍÁ³¡¢ìû¡Ê¤¤Ó¤¹¡Ë¤òÊÖ¤·¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¥¬¥é¥Ã¡¢¥¬¥ó¥Ã¥¬¥ó¥Ã¡Ä¡Ä¡£´äÀÐ¤¬»³Äº¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¥¯¥Þ¤ÏÃ«´Ö¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÂ®¤µ¤¿¤ë¤äÅþÄì¥Ò¥È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ì¿½¦¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢ÂÎ¤Î¿Ì¤¨¤Ï¿ôÊ¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÉ¨¤Ë¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ö¿Í¤ò¶²¤ì¤Æ±£¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡½¡½¤½¤Î´ðËÜ¤ò»ä¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Èï³²ÃÏ¤Î¡ÖÀº¿ÀÅªÈï³²¡×
¡¡¸½ºß¡¢½ÐË×ÃÏ°è¤Ç¤Ï°Ò³Å²»¡¢¹ì²»¶Ì¡Ê¼êÅê¤²¼°¤ÎÆ°ÊªÄÉ¤¤Ê§¤¤ÍÑ²Ö²Ð¡Ë¤Ê¤É¤¬¥¯¥Þ·âÂà¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¦¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥Þ¤È¤¤¤ÄÁø¶ø¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ï¡¢ÅöÃÏ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤·¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
2010Ç¯9·î¡¢¶âÂô»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Î¼Í»¦¤ò²Ä°¥¤½¤¦¤À¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤È¸À¤¤¡¢Æ°Êª°¦¸î¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥¯¥Þ¤Î´í³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀº¿ÀÅªÈï³²¡×¤â´Þ¤á¡¢¥¯¥Þ¤È¿Í¤È¤ÎíÂíà¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡TV¤Ê¤É¤Ë°¦¤é¤·¤¤»Ò¥°¥Þ¤ä¥¦¥ê¥Ü¥¦¡Ê»ÒÃö¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ð¥ó¥Ó¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Ç¤â¤¯¤Þ¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¤À¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶å½£¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÏÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤ÇÌîÀ¸½Ã¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤ì¤Ð²Ä°¦¤¯¡¢¤½¤ì¤ò°¦¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¿Í¾ð¤À¡£¡Ö¤½¤ÎÆ°Êª¤ò»¦¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡ª¡×¡Ö²Ä°¥¤½¤¦¤À¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í«¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÃã¤Î´Ö´¶³Ð¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥Õ¥¡¥êÍ·Í÷¼Ö¤«¤é¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¹ß¤ê¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤·¤Æ½±¤ï¤ì¤¿Èá·à¤òNGO¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤¦¤Î¤ÏÆ°Êª±à´¶³Ð¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¹Ô¤ÎÆ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ°Êª¤ÎÊ¡»ã¤È°¦¸î¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯ÅÙ¡¢Á´¹ñ¤Ç4204Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¶î½ü¡Ê´Ä¶¾Ê¡§9·îËö»ÃÄêÃÍ¡Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤òÂ¨¹ïÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤â°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£°¤¤¤Î¤ÏËÜÍè²²ÉÂ¤Ê¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Â©ÃÏ¤Ë¼«Æ°¼ÖÆ»Ï©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤¬°¤¤¤Î¤À¤È¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡È¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÅÔ²ñ¤Î¿Í¹©Åª´Ä¶¤Ëµï¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò±ó¤¯¤Ë¸«¤Ê¤¬¤éÉ¾ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¿Í¤ä¤´¿ÆÂ²¤¿¤Á¤Î¿É¤¤»×¤¤¤Ï¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡µï½»¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¶²¤í¤·¤¤½Ã¤È¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦ÂÐÖµ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£Ã°Àº¤³¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¼ý³ÏÊª¤ò°ìÅÙ¤Ê¤é¤º¡¢ÆóÅÙ¡¢»°ÅÙ¤Èº¬¤³¤½¤®¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¹Ìºî¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÅÔ»Ô½»Ì±¤«¤é¡Ö¥¯¥Þ¤ò·â¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÈóÆñÓï¡¹
¡¡ÆüËÜ¤È¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤â¥Ò¥È¤È¥¯¥Þ¤ÎÂÐÎ©¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ô¥ì¥Í¡¼»³³ÙÃÏÂÓ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è°è¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤Ï¡ÈÀµÅöËÉ±Ò¤Ç¼Í»¦¤·¤¿¡É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½»¤àÅÔ»ÔÇÉ¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡¢·â¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÂç¤¤¤ËÃ¡¤«¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÀ¾Éô¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ¶¤Ë¶á¤¤¥¢¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¸©¤Ç¡¢70ºÐ¤ÎÎÄ»Õ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ½±¤ï¤ì½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¹â»³·ûÊ¼Ââ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤¿¡ö2¡£¥Ò¥°¥Þ¤Î»à³¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÎÄ»Õ¤¬¥¯¥Þ¤ò·â¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ûÊ¼Ââ¤Î¹Êó¤ÏÊóÆ»¤ò¹µ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©Ä®¤Î¡ÖOSO¡Ê¥ª¥½¡Ë18¡×¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê2023.8¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ö2¡¡CNN 2021.11.22¡Ö70ºÐÎÄ»Õ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ½Å½ý¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡×
¥¯¥Þ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Í¢Æþ¤·¤Æ¿¹¤ËÊü¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹
¡¡ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ö¾ð¤¬Ê£»¨¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬³§¡¢Í¢Æþ¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â1995Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ÎÀ¸Â¸Æ¬¿ô¤Ï¤ï¤º¤«5Æ¬¤Ç¡¢¤Û¤ÜÀäÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ï¡¢Íâ1996Ç¯¡¢ºÆÈË¿£¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤ò¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤ËÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Êü½Ã·×²è¤Ø¤Î»¿À®ÇÉ¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤â¥Ò¥°¥Þ¤âÃÏµå¤Î°ì°÷¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤âÀ¸¤¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÃÏ¸µÂ¼Ä¹¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Î·ì¶Ú¤òÀä¤ä¤¹´Ä¶Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê´Ä¶Âç¿Ã¡Ë¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë°¦Ãå¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡ö3¡£
¡¡Êü½Ã¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ÏÁý¤¨¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï64Æ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¯¥Þ¤ÏÊüËÒÃæ¤ÎÍÓ¤òÊá¿©¤¹¤ë¡£Ç¯´Ö200Æ¬ÄøÅÙ¤ÎÍÓ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ïµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÃÜ»ºÇÀ²È¤¿¤Á¤ÏÊü½Ã¤ËÂÐ¤·ÌÔÈ¿ÂÐ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤ÎÊü½Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ÏÊü½Ã¾ì½ê¤Î»³¤Ë»ê¤ëÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤è¤¦¤ÈÆ»Ï©¾å¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2Æ¬¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢»º¤Î¥Ò¥°¥Þ¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤Þ¤Ç¶õÍ¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2019Ç¯9·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¥Ð¥¤¥è¥ó¥Ì¤Ç¡¢ËÒÃÜ¶È¼Ô¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÍÓ¤Î»à³¼¤òÏ©¾å¤ËÊÂ¤Ù¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤òÁÊ¤¨¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥¯¥Þ´ØÏ¢¤ÎÈï³²¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¦¤È¤¦2020Ç¯¤Ë¤Ï329·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ö3¡¡Ä«Æü¿·Ê¹2018.11.29¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤ò¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤Ë¶õÍ¢¡¡ÅÜ¤ëÍÓ»ô¤¤¡ÖÄÉÊü¤¹¤ë¡×¡×
±ÊÅÄÄ®¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë
¡¡º£Æü¡¢¥¯¥Þ¤ò¼Í»¦¤»¤ºËã¿ì½Æ¤ä¤ï¤Ê¤ÇÊá³Í¤·¡¢±ü»³¤ËÌá¤¹¥±¡¼¥¹¡Ê±ü»³Êü½Ã¡Ë¤¬³ÆÃÏ¤Ç»î¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¸ú²Ì¤ò¤ß¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¿Í¼ê¤òÍ×¤¹¤ë¡£¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ÏÊ¿¶Ñ20¡Á40Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÃæ¤Ë¤Ï100Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î»öÎã¤â¡Ë¤ËµÚ¤Ó¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ±¿¤ó¤À¤È¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÍÎ¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤³Á¤ä»ÄÈÓ¤ÎÌ£¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¤¤¥¯¥Þ¡ÊÎ¤¥¯¥Þ¡Ë¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤é¤·¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿¤è¤ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£·Ú°æÂôÄ®¡ÊºâÀ¯ÎÏ»Ø¿ô¡ö4 1.61¡Ë¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àè¿ÊÅª¤À¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÍ½»»¤È·Ð¸³¤¢¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ò¡¢Á´¹ñ¼«¼£ÂÎ¤ËÉßÞ§²½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¡Ê¥¯¥Þ¿äÄê859Æ¬¡ö5¡¿¿Í¸ý537Ëü¿Í¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀè¿ÊÅª¤ÊÂÐºö¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤À¡£¸¦µæ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ½»»¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¸ÄÂÎ¿ôÇÄ°®¤È¶î½ü¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥¯¥ÞÆ¬¿ô¡×¤¬Ê¼¸Ë¸©¤Î30ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¡Ê¥¯¥Þ¿äÄê4400Æ¬¡¿¿Í¸ý91Ëü¿Í¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Î¿Í¿ÈÈï³²¤ÎÁý²Ã¸©¤ä¥Ò¥°¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤È¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¤Î¤Ü¤ê¤Ù¤Ä¥¯¥ÞËÒ¾ì¡×¤Î¥Ò¥°¥Þ¡Êtheexplorerphotographer/¡Ë
¡¡²¿¤è¤ê¤â¿ÍÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ï¤â¤¦¹ñºö¤Ë¤è¤ëÆ§¤ß½Ð¤·¤¬µÞÌ³¤Ç¡¢À¯¼£¥Þ¥¿¡¼¡£±ÊÅÄÄ®¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡Ä»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¡¢Ä»½ÃÈï³²ËÉ»ßÆÃÁ¼Ë¡¡ÊÇÀ¿å¾Ê¡Ë¡¢Æ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¤Ê¤É³ÆË¡Î§¤ÎÊä¶¯¡¢¢¹ñ¡ÊÇÀ¿å¾Ê¡¢´Ä¶¾Ê¡Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢»ÔÄ®Â¼¡¢ÎÄÍ§²ñ¡Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É³Æ¥»¥¯¥¿¡¼´Ö¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢£ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊºâÀ¯»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¹üÂÀ¤Î²þÁ±ºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¸¦µæ¼Ô¤âÏÀÊ¸ÎÌ»º¤Î¤¿¤á¤«¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÎ¥¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤äÇÀÎÓ²È¤ÎÀ¼¤ò¤â¤Ã¤È½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë11·î13Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤ä¶î½ü¤Î¤¿¤á¤Î¸òÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã¡×¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¼¤Ò¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë»Üºö¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Ìµºö¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¥Ò¥È¤È¥¯¥Þ¤Î´Ë¾×ÂÓ¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¹ÌºîÊü´þÃÏ¡Ê42Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ÈÎ¤»³¡ÊÌó400Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ï¼«Á³Á«°Ü¤Ë¤è¤ë¡ÖºÆ¼«Á³²½¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢Î¤¥¯¥Þ¤ä¥·¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¡Ö±£¤ì²È¡×¤È¡Ö¿©ÎÈ´ðÃÏ¡×¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¡¢¹ñÅÚÁ´°è¤Ë¹¤¬¤ë¥Ò¥È¤È¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶øÀþ¤¬ÅÔ»Ô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¥Ë¥¢¥ß¥¹¤ä¿ÍÅªÈï³²¡¢Èá·à¤¬ÅÔ»ÔÆâ¤Ç¤µ¤é¤ËÉÑÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ö4¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÎÏ¤òÉ½¤¹¡£1°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕÀÇ¤Ï¥¼¥í¡£
¡ö5¡¡ÅìÃæ¹ñÃÏ°è¸ÄÂÎ·²¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ò·Ç¤²¤¿¡Ê»ñÎÁ¡§Ê¼¸Ë¸©2023.4¡Ë
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
Ê¿Ìî½¨¼ù¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
1954Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ñÅÚ»ñ¸»Áí¸¦½êÄ¹¡¢É±Ï©Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¿ÇÀÃÜ»º¸¦µæ½ê½êÄ¹
¶å½£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÎÓÌîÄ£ÆþÄ£¡£¿¹ÎÓ´±¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢±ÄÎÓ½ðÄ¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢´Ä¶¾Ê´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á²ÝÄ¹¡¢¿¹ÎÓ´ÉÍý¶ÉÄ¹¡ÊÃæÉôÃÏÊý¡Ë¤òÎòÇ¤¡£Çî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë¡£ÎÓÌîÄ£¡Ö¿¹¤Îµð¿Í¤¿¤Á100Áª¡×¡¢¡ÖÊ¹¤½ñ¤¹Ã»Ò±à¡Ê¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÌ±Â¯ÅÁ¾µ¡Ë¡×¡¢¡Ö¿¹ÎÓ¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤ÎÁÏÀß¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¹ñÅÚÇã¼ý¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ 2023¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ 2019¡Ë¡¢¡Ø¿¹ÎÓ¥»¥é¥Ô¡¼¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ2006¡Ë¡¢¡Ø¿¹¤Îµð¿Í¤¿¤Á¡¦µðÌÚÉ´Áª¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò 2001¡Ë¡¢¡Ø¿¹ÎÓÍýÁÛ¶¿¤òµá¤á¤Æ¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ 1996¡Ë¤Ê¤É¡£
