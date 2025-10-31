¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼þ°Ï¤«¤éŽ¢¹Í¤¨¤¬Àõ¤¤Ž£Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤ËÊ¹¤¯Á°¤ËAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÆâÍÆ
※本稿は、本山雅弘『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
¢£10Ê¬¹Í¤¨¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÇº¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤ËÆÀ¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤À¤±¤Ç°ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»î¸³¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢Åú¤¨¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¤½¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Å·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤Æ10»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯²áµî¤ËÃ¯¤«¤¬²ò·èºÑ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤Ê¤é2»þ´ÖÄøÅÙ¤ÇÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Î¡ÖÅú°ÆÍÑ»æ¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë»ñÎÁ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢ÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
É¬¤º¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï3ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î²ò·è¤¬º¤Æñ¤½¤¦¤Ê»Å»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼¡¤Î¼ê½ç¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ ¤Þ¤º10Ê¬´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÌäÂê¤ÎÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¢ À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÉÂÇ¤Á
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¤ÇÆÀ¤¿¹Í¤¨¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¸À®AI¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êAI¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÍ±×¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£ ¾å»Ê¤äÍ¼±¼Ô¤Ø¤ÎÁêÃÌ
¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÀ°Íý¤·¡¢¡Ö»ä¡Ê¤ÈAI¡Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¾å»Ê¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3ÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¸Â¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ívsÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤í¡×¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éÁÇÄ¾¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¾å»Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¢ªÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤í¢ª¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¢ªÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤í¡Ä¡Ä¡×¤³¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¡¢»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥×¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ívsÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤í¡¢¤³¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Ë¤Ï¡ÖÄþ¸º(¤Æ¤¤¤²¤ó)¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤°¤ó¤°¤óÉÊ¼Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¼Â¤Ï¤â¤¦Âç¤·¤Æ¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¤È¤¡£½éÆü¤Î2¡Á3»þ´Ö¤Ï»ö¼Â¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¼Á¤¬¤°¤Ã¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸«½Ð¤·¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¶çÆÉÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÅª¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò¡Ö¤â¤¦1Ëç¡Ä¡Ä¤â¤¦1Ëç¡Ä¡Ä¡×¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ºÇ½é¤Î1Ëç2Ëç¤Ï¹¬¤»¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢20ËçÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¡¢Ì£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¤È´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤«¤éº¤¤ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤À´°À®¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¾¡¼ê¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¿¤Ó¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´üÂÔ¤À¤±¤Ï¤É¤ó¤É¤óÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤«¤«¤ë¤Û¤É¡¢´üÂÔÃÍ¤È¤Î¥º¥ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´üÂÔÃÍ¤È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¥º¥ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤¨¡¢»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¡©¡¡¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤í¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÁêÃÌ¤·¤í¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È´üÂÔÃÍ¤Îº¹¤¬ÌäÂê¤òÀ¸¤à
Áá¤¯ÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ë¡Ö70ÅÀ¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å»Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Ç¤â¡¢70ÅÀ¤Î´ð½àÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éô²¼ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬70ÅÀ¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾å»Ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö30ÅÀ¤Î¥´¥ß¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ívsÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤í¡×ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê70ÅÀ¤ÎÀ®²ÌÊª¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë´¶¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê70ÅÀ¤ÎÀ®²ÌÊª¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£¾å»Ê¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤â´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ®²ÌÊª¤ËÀÖÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö70ÅÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¦Ãæ¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë
¡ÖWhy¡á²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡¿ÌÜÅª¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡£
¡ÖWhat¡áÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁªÂò»è¤ÏA¤ÈB¤ÈC¡£¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇB¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡£
¡ÖHow¡á¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤ë¤³¤È¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¼¨¤»¤ë¾õÂÖ¡£
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë
¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥é¥Õ¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤È¤ÎµÄÏÀ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼¡¤ÎÁêÃÌ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë
2¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤«¡×¤òÄÏ(¤Ä¤«)¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢70ÅÀ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²ÌÊª¤ò¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁêÃÌ¤·¤Æ¾å»Ê¤«¤é¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¤â¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1²ó¤ÎÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÊ¼Á¤Î¿¤Ó¤¬¤Þ¤¿Äþ¸º¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤Î´üÂÔÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤ÎÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ï´üÂÔÃÍ¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤ÎÁêÃÌ¤ÇÉÊ¼Á¤ò´üÂÔÃÍ°Ê¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÁêÃÌ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¼¡¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡û¡û¡û¡û¤È¢¤¢¤¢¤¤ÎÅÀ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤È¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»³ ÍµÊå¡Ê¤â¤È¤ä¤Þ¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë
ShikumuÂåÉ½¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¹Ö»Õ
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£º´²ì¸©½Ð¿È¡£Ê¡²¬¸©ºß½»¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¥°¥í¡¼¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡MBA½¤Î»¡£2016Ç¯¤Ë¿·Â´¤ÇPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Âç´ë¶È¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤ä±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤Î»Ù±ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯¤Ë¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¤ØÆþ¼Ò¡£¶ÈÌ³²þ³×¤ä¥Ç¡¼¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿DX¤ò¼çÆ³¡£¸½ºß¤ÏÏÀÍý»×¹Í¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ª¤è¤Ó¹Ö»Õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Shikumu¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î»Å»ö½Ñ¤ä¥ª¥¹¥¹¥áËÜ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëX¤änote¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ½ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
