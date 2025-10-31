にぎやかなお囃子と、元気な掛け声。

（囃子の音）

「ピーヒャラ、ドンドン」

2人一組で “大太鼓” を打ち鳴らし、“銭太鼓” が神に感謝を捧げます。

長崎市横尾地区の伝統芸能『横尾だんじり』。

10月26日に開かれる地域の秋まつりで、横尾小学校の4年生45人が「子どもだんじり」を披露します。

明治初頭から演じられていた、雨乞いや五穀豊穣を願う「浮立」。

祭りのほか、地域の祝い事でも披露されていました。

（郷土芸能横尾だんじり保存会 川原 義國 会長）

「これが昭和8年の写真。兄が笛の練習などしていたので、よく覚えている。実際僕らは演技をしてません。昭和30年に入ってから、自然と活動も少なくなって中断をした」

それから、約半世紀。

失われかけた伝統の復活を願う住民らにより、1997年「保存会」が発足。

名称も「横尾だんじり」に一新されました。

（川原 義國 会長）

「浮立というのも古くさいので少し、目新しい名前に決定した」

今月7日。

児童たちが訪れたのは、学校近くの田園地帯。

6月に自分たちで田植えをした稲は黄金色に実り、この日は待ちに待った稲刈りです。

（児童）

「むずかしい」

（児童）

「育てている人の大変さがわかった」

（児童）

「もちついて食べたい」

子どもたちの稲作を企画したのは「横尾だんじり保存会」。

農業への理解を深め、地域に伝わる、浮立本来の意味を知ってほしいと、9年前から行っています。

（川原 義國 会長）

「だんじりは、もともと農家の収穫祭や雨乞いの時に披露していた」

本番前、最後の全体練習。

児童たちは2か月間、保存会の演技指導で腕を磨き、昼休みや放課後にも課題を克服をしようと、自主練習を重ねてきました。

（大太鼓担当児童）

「みんなで反省会みたいに集まって、どういうところを工夫したらいいか話し合っている」

横尾小学校で体験授業が始まったのは、2001年です。

（横尾小学校 河野正勝 校長）

「取り組みを通して、横尾地区が好きとか愛着をもつ、地域に誇りを持つ、そういうふるさと教育につながっている」

2人一組となり交互に力強く太鼓をたたく「大太鼓」は、横尾だんじりの花形です。

（大太鼓担当）

「左から足を出して、左、右と打って」

後ろ向きで3回目を打つ “反し打ち” は、ほかの浮立では見られない独特の打ち方です。

（児童）

「リズムを全員であわせることが、本番で出来たら格好いい」

じゃらじゃらと縁起の良い音を鳴らすのは「銭太鼓」。

（every.記者）

「中に何が入っている？」

（児童）

「昔はお金が入っていたって聞きました」

“座り踊り” は、大きな掛け声とともに両手をかざす動作で、神への感謝を。

“立ち踊り” は、天を仰ぐ所作で雨乞いを表現します。

（銭太鼓担当の児童）

「掛け声がまだ出せてない部分があるので、掛け声を大きくできるようにしたい」

体験授業が始まって、25年。

身近な家族に経験者がいるか聞いてみると…。

（every.記者）

「横尾だんじりをやった家族がいる人、手を挙げて下さい」

（児童）

「はーい」

45人中13人が「いる」と回答。

地域の若者を中心に、かなり浸透しているようです。

（川原 義國 会長）

「地元にある芸能なので、続けていくのが僕らの使命でもあるし、子どもたちも頑張っているので、続けていきたい」

お囃子、大太鼓、銭太鼓。

三位一体で演じる、子どもたちの横尾だんじりです。

（銭太鼓担当の児童）

「誰もが笑えるような祭りにしたい」

（大太鼓担当の児童）

「頑張るので、ぜひ見に来てください」

（児童）

「頑張るぞ。よいやさ！」

【NIB news every. 2025年10月24日O.Aより】