元女優の江角マキコさん（58）の近影が話題となっている。

江角さんは、化粧品ブランド「MADO」のインスタグラムに登場。また、25日に行われたオンラインミーティングでは、江角さんの自宅から参加。「素敵なお宅から配信させて頂きました」と、お洒落な小物などの写真や、江角さんも白のトップスを着てほほえむ姿などがアップされている。

同社のインスタグラムでは「MADOを日頃お使いのお客様やご興味を持って頂いている方達と一緒に、日々の暮らしの中で実践しやすい、美容法や食事、運動、マインドの保ち方、姿勢…など、オンラインミーティングというかたちで、元女優の江角マキコさんをお招きして行いました」と紹介されている。

江角さんは先日も同インスタグラムに登場し、ほぼスッピンの姿を見せ話題となっていた。

江角さんは2017年1月、芸能活動を電撃引退。2014年に大手芸能事務所から独立し設立した所属事務所も、それに伴い閉鎖した。14年には“落書き騒動”、引退時には“不倫疑惑”などが週刊誌で報じられ、本人は否定したが、釈然としないまま突然の幕引きとなった。