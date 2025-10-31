【MLBワールドシリーズ】第5戦はブルージェイズが連勝飾り3勝2敗で世界一に王手 第6戦は山本由伸が先発予定
MLBワールドシリーズ第5戦が日本時間30日に行われ、ブルージェイズが6-1でドジャースに勝利。対戦成績を3勝2敗とし、世界一へ王手をかけました。
試合は初回、ブルージェイズの先頭デービス・シュナイダー選手が初球先頭打者本塁打を放つと、続くウラジーミル・ゲレロJr.選手も2球目をホームランとし、試合開始からわずか3球で2点を先制しました。
追うドジャースは3回、キケ・ヘルナンデス選手のソロホームランで1点差に迫りますが、ブルージェイズは4回にアーニー・クレメント選手の犠牲フライで突き放します。
リードを奪ったブルージェイズは7回と8回にも追加点を挙げ、連勝を飾りました。
ブルージェイズが世界一に王手をかけた状態で戦いの舞台はロサンゼルスからトロントに戻り、日本時間11月1日に第6戦が行われます。ドジャースは第2戦で完投勝利を挙げた山本由伸投手が先発予定です。【ワールドシリーズ結果】
第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース
第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ
第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ
第4戦 ブルージェイズ6-2ドジャース
第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース