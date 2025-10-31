高市首相「楽しい意見交換をした」韓国・李在明大統領と予定時間を大幅に超えて会談　きょう中国・習近平国家主席と会談

韓国の慶州（キョンジュ）を訪問している高市首相は30日、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談し、両国の関係を「未来志向で安定的に発展させる」ことで一致しました。

同行しているフジテレビ政治部・木村祐太記者がお伝えします。

予定時間を大幅に超える40分以上の会談について、日本政府関係者は「無駄がないものだった」と評価しています。

会談では、両首脳が笑顔で握手し、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことで一致しました。

韓国側には、高市首相に対し、歴史認識や靖国参拝などで「強硬保守」との警戒感もありましたが、同席した関係者は「非常に建設的な会談だった」と振り返っています。

中国や北朝鮮など、両国をとりまく安全保障環境が厳しさを増すなか、双方の思惑が一致した形で、高市首相も「日韓・日米韓で連携する重要性は一層増している」と強調しました。

高市首相：

とても温かく歓迎をしていただき、とても楽しい意見交換をした。次は日本でお迎えをすると思う。

会談に手応えを感じた首相周辺は、「このあともこの調子でいきたい」と話しています。

高市首相は31日、中国の習近平国家主席との会談に臨む方向です。