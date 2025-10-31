大胆なショーパンに目が行く…韓国女子ゴルファー、童顔ビジュ＆美脚輝く秋コーデSHOTに反響【PHOTO】

韓国女子ゴルファーのアン・ソヒョンが、美貌あふれるショーパンSHOTでファンの目を引いている。

【写真】アン・ソヒョン、美貌際立つ大胆ショーパン姿

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「秋のフィールドと日常、どこでも♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身を後援するゴルフウェアブランド「Heal Creek」のウェアに身を包み、撮影に臨むアン・ソヒョンが写っている。白の長袖ポロシャツにショートパンツを合わせた秋らしいコーディネートで、スタイリッシュな魅力を惜しげもなく見せつけている。

アイドルにも負けない童顔ビジュアルはさることながら、メリハリ感のあるスタイルやスラリと伸びる美脚で多くのゴルフファンを虜にしたアン・ソヒョン。彼女の投稿には、「キュート！」「ちょっと痩せた？」「か、可愛い…」などのコメントが寄せられていた

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親にゴルフ練習場へと連れられたのをきっかけに小学5年生からゴルフを始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。優れた美貌と圧巻のスタイルで、韓国のみならず日本でも注目を集めている。