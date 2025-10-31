「紅白歌合戦」NHKが”大トリ候補”として目論む「２組の超人気グループ」

大トリの大本命は「嵐」だが…

2025年はNHKにとって「放送開始100周年」の節目。それだけに、大晦日の「紅白歌合戦」への力の入れようは凄まじい。現在、出場に向けて躍起になっているのが、来春での活動終了を発表している『嵐』だが……。

「再三にわたってオファーしていますが、『出場確約』はもらえていないんです。『ジャッジを下せる人間がいない』という理由で返事が延び延びになっている」（NHK関係者）

背景にあるとされるのが、NHKとSTARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）の微妙な関係だ。

「ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、NHKは'23年9月から約1年間、旧ジャニーズタレントの出演依頼を停止。この厳しい対応によって、両社の間には溝が広がりました」（同前）

別の大トリ候補

『嵐』の出演の見通しが立たないなか、NHKが別の大トリ候補として目論んでいるのが、あの世界的グループだ。

「『BTS（防弾少年団）』です。今年6月にメンバー7人全員が兵役を終了し、来春に活動再開することを発表した。紅白出演への布石として、NHKは今年2月に特番を組むなど、関係強化を進めている」（NHK幹部）

「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということにならなければいいが……。

「週刊現代」2025年11月10日号より

