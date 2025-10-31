【二階堂 運人】オートロックなのに置き配指定、エレベーターなしの高層階…配達員泣かせの「過酷な配達先」【宅配トラブル】

ある日、置き配指定にもかかわらず「なぜ置き配されているのか」というクレームが……。その背景には、オートロックの問題があった。それ以外にも、人員削減の影響を受けたオフィスビル、エレベーターなしマンションなど、配達員を悩ませる配達現場が存在する。便利な生活を支える配達員たちの、知られざる格闘の記録とはーー。

配達員は2度ベルを鳴らす

かつて『郵便配達は二度ベルを鳴らす』という映画があったが、郵便配達員とは全く関係のない内容であり、郵便配達員がベルを鳴らすシーンすらない。しかし、実際の現場では、配達員は2度ベルを鳴らすことが多くある。もちろん配達員はその現場での主要キャストの一員でもあり、サスペンス的要素もある宅配便での現場。

置き配を指定しているにもかかわらず、「なぜ、留守だったのに置き配してあるのか？」ーーこのような「？」と思うクレームに近い問い合わせがあった。

オートロック式マンションは、2度(エントランスと住戸)インターホン(以降ベルではなくインターホンで統一)を押さないと配達先に届けることができなかった。手間も時間もかかり、配達先の難所とされていた。しかし、昨今の物流事情により置き配が推奨されるようになり問題は解消されるにみえたが、よくよく考えるとすんなりいかないようだ。オートロック式マンションに置き配指定があっても、その配達先の部屋が留守であれば、エントランスのオートロックが解除されず、置き配をすることはできないという問題だ。

上記にあげた問い合わせは、他の部屋に荷物があり、そこの住民が在宅で配達ついでに先程不在であった部屋に置き配をした。ただ、1件の部屋にインターホンを押して入居の「許可」をもらい、他の部屋にも「ついで」の置き配は「悪」となるのかどうか。

一部の宅配サービスでは、事前に同意することで、配達員が一時的にデジタルキーでオートロックを解錠し、荷物を指定の場所に届けられるマンションやアパートがある。今後、国はマンションのオートロックを配達員が解錠できるシステムの構築を支援するなど今後広がりをみせるであろうが、住民からセキュリティを懸念する声もあがっているのも確かだ。「安全さ」をとるか「便利さ」をとるかという選択を迫られる場面がでてくるだろう。

「住宅地以外」でも苦労はある

住宅地の配達での配達員の苦労話はよく聞くが、企業や大学、高校などがある商流地は不在がないから、再配達の問題などないように思われるがちだ。しかし、意外にも厄介なことが多い。

以前、企業の規模にもよるが、荷物やメール便などを一括で預けても大丈夫であったメール室のような部署があった。今や人員削減のためかだいぶ減っている。そのため配達員が各部署をまわり、各受取人に直接渡すことも多い。ビルを何フロアも借りている会社や持ちビルの会社などは、配達する部署にまわるのもひと苦労。下手をすればマンションとの配達と変わらないくらい苦労することもある。

ようやく届けにあがった部署に着いても、受取人が在社であれば何の問題もないが、不在の場合は一悶着となることがある。受取人の代わりに荷物を受けた者が、面倒なのか自分の名前を書きたくないかは不明だが、伝票上の受取人になりすましサインをしたり、社判子のみを押したりして、荷物の所在が分からなくなることもある。このように誰が受け取ったかを明確にして置かないと荷物が見当たらないなど後々大変なこともある。また、伝票に部署名がなく担当者のみの記入など曖昧な届け先であるとたらい回しになることも多い。

早急に使う重要な書類などもあり、不在持ち戻りなど許されないのだ。住宅専門で配達している配達員は、商流配達を羨むことがあるが、ここにはここの苦労があるのだ。

「エレなし」5階建てのマンションへの配達

置き配ができる場所だからといっても、必ずしも安心できるものではない。通販を頼むにはそれぞれ理由がある。買いに行く時間がない、交通費より送料の方が安い、ネットでしか手に入らない限定商品などもある。

しかし、宅配便を頼むことで一番といっていいのは、自分で荷物を持って行くのが面倒、特に重い荷物ほど宅配便を利用することが多いではないであろうか。特にペットボトルのケース買いやウォーターサーバーボトル、お米などでのその利用が増える。無論、マンションやアパートであっても、台車やエレベーターを使用できれば問題はない。ただし、それらが利用できないとなるといくら置き配が可能でも過酷な配達となる。

建築基準法第34条にあるように、高さが31メートルを超える建築物には、非常用の昇降機（エレベーター）の設置が義務付けられている。「高さ31m超」の建物は、何階建てに相当するのか。建物の階数は、建物の高さではなく、それぞれのフロアがどれくらいの高さの空間になっているかで違い、各住戸の天井が高いほど、階数は少なくなるが、高さ31mのビルやマンションは一般的には7〜10階に相当する。つまり、6階建て以下程度のビルやマンションにはエレベーターの設置義務はないのだ。

このようなエレベーターなしのマンションやアパートの高層階の配達時には何往復もすることもある。ペットボトルのケース買いやウォーターサーバーボトルは、毎週◯曜日や毎月◯日など定期便で来ることが多い。ちょっとズルいドライバーなどは、予めその日に休みを入れたりして回避することもあるが、配達員になった以上の宿命と言うべきであろうか、諦めなければならない事案でもある。

いったい、正解はどれなんだ

同住所で並ぶ住宅やアパート、広い敷地内に複数存在する住宅、同じデザインの住宅が並ぶ建売住宅群など置き配をするのに勇気を伴うことがある。特にマンションやアパートでは、防犯上の理由なのか玄関前の表札だけではなく、集合ポストにも名前を出さないところが多い。

また、古いアパートでは、部屋番号すら明記していないところもあり、「号室は右から始まるのか、左から始まるのか」を判断に困ることがある。受取人の中には、配達員がわかるようにしっかりとコメントで目印や部屋番号の数え方など明記してあることもあるが、大抵はそのような情報もなく、受取人に出されたクイズを解くごとく配達する。

もちろん、届け先が不明なまま置き配することはできないが、その時の答えは、再配達という時に解明するのである（もちろん不在票も入れられないので、宅配会社のメンバーズとしてメールに不在通知が入る時に限る。それ以外は不明の荷物として調査される）。

ヤマト運輸の社訓のひとつに「運送行為は委託者の意思の延長と知るべし」という言葉があるが、これは、単に物を運ぶだけでなく、お客様の「心（意思）」を届け、喜びをもたらすことが目的であると定義している。ECなどのネット通販が盛んになる前の宅配便は、CtoCの荷物が多く、田舎の親から都会の子供へと、どちらかと言うと宅配便を出す側の意向を尊重したものであったが、今や受取人の意向を尊重する方へと移行しつつある。

置き配が推奨されつつある宅配便事情の中、出し人受取人、共に顔が見えない配達であっても、荷物の先にいる「誰か」を思いながら届ける――それは、便利さが進む現代においても、変わることのない配達の本質なのかもしれない。

