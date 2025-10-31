¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡×µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡Íèµ¨¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¼«¼çÎý½¬ÁÈ
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¡Ê10·î29Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¶¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢Ãì¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤º¡¢21»î¹ç¤òÅê¤²¡¢8¾¡9ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï4.14¤Ç¤·¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢¼«¼çÎý½¬ÁÈ¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ë¡¢¡ÈÊüËÒÁÈ¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿Ê¬¤ÎÈèÏ«¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¸Í¶¿Åê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÌîµå¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤É¤¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ðÁÃºî¤ê¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤¿Æ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯ÍèÇ¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£