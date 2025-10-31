¡ÚÆÈÀê¼êµ¡Û¡Ö¤É¤¦¤»ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¼ó°ÌÂÇ¼Ô¸å¤Î½Å°µ¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÆüËÜ°ì¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ºò½©¤Î·èÃÇ¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬ËÜ»æ¤ËÆÈÀê¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï15Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡£²Ã¤¨¤Æ°éÀ®Áª¼ê½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÌá¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊú¤¨¤¿½Å°µ¤Ê¤É»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ï²¿²ó¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¹¸¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦½Å°µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè6Àï¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤»¤³¤Î·ë²Ì¤Ê¤ó¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï³°Ìî¤â¼é¤Ã¤¿¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É°ìËÜ¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼óÇ¾¿Ø¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤¬¤±¤¬¤·¤¿»þ¤ËËÍ¤¬Ãæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢ÆóÎÝ¤òÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¼é¤ë¤³¤È¤ÇÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¡Öº£Ç¯¤«¤é²ò½ü¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£11·î¤ÎÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£°ìÇ¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¾Ú¤Ê¤Î¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£³«ËëÀï¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Öº£Ç¯¤âÀäÂÐÌµÍý¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤ÆÄü¤á¤«¤±¤¿¤±¤É¡Ö¸«¤È¤±¤è¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¶¤¬¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ»×¤¤Ä¾¤»¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â¤È¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÂÇÎ¨3³äÀÚ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2³äÂæ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£2³äÂæ¤Ç¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ÏÇ¯¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â3³ä¤òÀÚ¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®¤ÎÆ±´ü¤Ë¤ÏÀé²ì¡ÊÞæÂç¡áÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¡Ê¹ÃÈå¡ËÂóÌé¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÈÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢3¿Í¤È¤âÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¤«¤éÊÌ¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂóÌé¤ÏÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¤âÀé²ì¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¤«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£
¡¡Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¹¸¤µ¤ó¤ÎÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤âÎý½¬¤«¤é°ìÀÚÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È³Ø¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¤È¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆâÌî¼ê¡Ë
¢¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¤Þ¤¤Ï¤é¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë
¡¡1992Ç¯10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡£·§ËÜ¡¦¾ëËÌ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç2011Ç¯¤ËÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡£12Ç¯6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£24Ç¯8·î1Æü¤ËÄÌ»»574°ÂÂÇÌÜ¤òÊü¤Á¡¢°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÄÌ»»°ÂÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£172¥»¥ó¥Á¡¢72¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£