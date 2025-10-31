今シリーズの最高殊勲選手（MVP）に選ばれた山川は「ドキドキしながら試合をした。いい状態で打席に入れたのでいい結果が出た」と声を弾ませた。日本シリーズ記録に並ぶ3試合連続本塁打を放つなど、本塁打王4度の力を発揮した。

レギュラーシーズンは不振にあえいだ。今シリーズも第1戦は代打での出場だったが、6番で先発した第2戦で3ランを含む5打点と活躍。4番に入った第3戦に同点ソロ、第4戦に先制ソロを放つなど、計7打点をたたき出して貢献した。

山川には4番という打順に強いプライドを持っている。「より強く勝つため、エースと4番は絶対に必要。僕はぶれずにやってきた」。揺るぎない信念を常々口にする強打者は、阪神の4番に座る佐藤輝に負けじと豪快な打撃を見せ続けた。

12年目の今季は23本塁打、62打点。5月に移籍2年目で初めて4番を外れ、6月はファームでの再調整も経験。バットを替えたり、「理想は（ドジャースの）大谷翔平です」と高く足を上げるフォームからすり足に変えたりした時期もあった。

日本シリーズ中も「勝ったら話します」と試行錯誤を続け、最後に4番の仕事を果たした。理想は今も大谷と語る一方で「今の打撃は新しい感覚ですね」。自身にとって初の日本一。「どんなものが見てみたい」と語っていた光景を目に焼き付けた。（鬼塚淳乃介）