福岡県大牟田市は11月3日、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である「三池炭鉱宮原坑」の第二竪坑櫓（たてこうやぐら）の地下を初めて一般公開する。世界遺産登録10周年を機に、昇降できる階段を今月設けた。三池炭鉱の主力坑だった宮原坑へ労働者を送り込んだ入り口に当たる。市は今後、定期的に公開する方針だ。

櫓は1901年の建築で現存する金属製櫓では国内最古。高さ約22メートル、最深部は深さ約160メートル。公開するのは地下約10メートル、広さ88平方メートルのコンクリート、れんが製の空間で、主に労働者の昇降口として使われていた。1997年の閉山後、ふたをしていた。

公開は午前11時半▽正午▽午後1時半▽同2時−の4回。先着順で1回10人程度を想定。参加無料。

周辺の広場では当日、10周年を祝う「宮原坑フェスタ2025」も。のりを敷いたご飯の上にイカの唐揚げとタルタルソースがかかった大牟田名物「イカタル弁当」や唐揚げ、お好み焼きを販売。大牟田北高書道部はステージで実演する。

JR大牟田駅前から宮原坑などの炭鉱遺産を巡る無料シャトルバスが約40分間隔で出る。市世界遺産・文化財室＝0944（41）2515。（吉川文敬）