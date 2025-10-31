5年ぶりに日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの牧原大成内野手（33）が本紙に独占手記を寄せた。レギュラーシーズンでは15年目にして初の規定打席到達。加えて育成選手初の首位打者に輝いた。「ジョーカー」から「レギュラー」への成長。チームのためにユーティリティープレーヤーに戻った経緯や、首位打者になって初めて抱えた重圧など思いを明かした。

日本一は何回なってもうれしい。一緒に戦ってきた（中村）晃さんがいないのは少し寂しいけど、晃さんのためにも日本一になれて良かった。

首位打者として迎えたポストシーズンは打たなきゃという重圧があった。クライマックスシリーズでは第6戦まで安打が出なくて本当に苦しかった。でも、どうせこの結果なんて来年になったら誰も覚えていないだろうなって。それぐらい開き直ったら楽になった。

今年は外野も守った。「セカンド一本」を宣言したけど、それによって首脳陣は使いにくかったと思う。例えば（周東）佑京がけがした時に僕が中堅を守って、二塁を他の選手が守ることで選択肢が広がるのかなって。去年のオフ、小久保監督に「今年から解除します」と伝えた。11月の納会ゴルフの時だった。

やっと規定打席にも到達した。一年間レギュラーとしてやれた証しなので素直にうれしい。開幕戦はスタメンじゃなかったし、途中出場もあったから「今年も絶対無理だろうな」って諦めかけたけど「見とけよ。最終的には俺が守ってやるぞ」って思い直せた結果だと思う。加えて首位打者も取れた。シーズン終盤は（柳町）達が追いかけてくるというよりも打率3割切ったらどうしようというプレッシャーがあった。2割台の首位打者はこれまでにいないから。2割台でなるぐらいだったらいらないとも思った。野球は年々進化していく。その中でも3割を切らなくて本当に良かった。

育成の同期には千賀（滉大＝米大リーグ・メッツ）と（甲斐）拓也（巨人）がいる。2人はソフトバンクのエースと正捕手としてタイトルを取っていてフォーカスされていたけど、3人とも全く別物だから別に負けているとは思っていない。拓也は打撃タイトルを取ったことないし。でも千賀はシンプルにすごいか。メジャー行っているし。

野球人としてはこれからも成長していきたいし、そういう意味だと晃さんの野球に取り組む姿勢はお手本にしている。ベテランでも練習から一切手を抜かない。こうあるべきなんだなと学んでいるし、しっかり受け継いでいかなきゃいけないなと思う。首位打者は取ったけど、まだこれで終わりじゃない。 （福岡ソフトバンク内野手）

牧原 大成（まきはら・たいせい）1992年10月15日生まれ。福岡県久留米市出身。熊本・城北高から育成ドラフト5位で2011年に福岡ソフトバンク入団。12年6月に支配下登録された。日本代表では、23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に代替選手として出場し世界一に貢献。24年8月1日に通算574安打目を放ち、育成出身選手の通算安打記録を更新した。172センチ、72キロ。右投げ左打ち。