¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨¶å½£Âç²ñ¡ÊÂè157²ó¶å½£Âç²ñ¡Ë¤Ï30Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë5¡Ý4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤·¤¿2021Ç¯½©°ÊÍè¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Ä¹ºêÆüÂç¤Ï·§ËÜ¹©¤Ë4¡Ý3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿22Ç¯½©°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£31Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·è¾¡¤Ï±«Å·Í½Êó¤Î¤¿¤á11·î1Æü¤Ë½ç±ä¤µ¤ì¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤éÆ±»Ô¤ÎSOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¶å¹ñÂçÉÕ¥¨¡¼¥¹ÅÏÊÕ¤¬¹¶¼é¤ËÊ³Æ®
¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬½Õ½©Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë1ÅÀº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¸Þ²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò·üÌ¿¤Ë¼é¤ê¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹ÅÏÊÕ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò´Ó¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¶å²ó¤ÏÁê¼ê¤ÎÃæ¼´¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¹ëÂÐ·è¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÏ»²ó¤ÏÅÏÊÕ¤¬¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÅÀ¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£È¬²ó¤ËºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æï¾ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î3»î¹çÁ´¤Æ¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¹×¸¥¡£Ä¹ºêÆüÂç¤È¤Î·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡Ö¡Ê·è¾¡¤¬¡Ë½ç±ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂÐºö¤·¤ÆÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ø°ÕÍß½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹ºêÆüÂç¤¬È¬²ó¤Ë°ìµó4ÆÀÅÀµÕÅ¾
¡¡Ä¹ºêÆüÂç¤¬ÅÁÅý¹»¤Î·§ËÜ¹©¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¸Þ²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬²ó¤Ë°ìµó4ÆÀÅÀ¡£Ê¿»³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Î°ìÂÎ´¶¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢4ÈÖ¾®ÃÓ¤«¤é¤Î3Ï¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤Ê¤É4°ÂÂÇ¤ò½¸¤á¤Æ»î¹ç¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀÂÇ¤Î5ÈÖ³á»³¤ÏÄ¹ºêÂç²ñ1²óÀï¤Çº¸¼ê¤ÎÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤ò¹üÀÞ¡£¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁö¼Ô¤ò¤«¤¨¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´î¤ó¤À¡£
