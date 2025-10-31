大分経済同友会は28日、大分市で創立70周年記念式典を開き、2050年の地域のあり方を経済人の立場から提唱する「グランドデザインおおいた」を発表した。人口減少社会の中で「かしこく縮みながら、大胆に世界へ」発信していくモデルを提案した。

少子高齢化が進む中、国の推計では、県内の人口は2050年に現在より2割以上減少することが想定されている。同友会では、持続可能な地域づくりに向けた長期構想を練ろうと、地域住民や大学生らを交えて1年半前から議論してきた。

約200人が出席した式典で、川崎栄一代表幹事（佐伯建設社長）が発表した。星座をイメージして、都市部に人口や経済を集中させるのではなく、農村や山間地も含む各地域が、輝きながら結びつく「大分星座」を提唱。各地域の一定エリアへの集住を緩やかに進め、にぎわいを保つことを求めた。基盤として、地熱や水力などを活用したエネルギー自給推進や、南海トラフ巨大地震の発生などに備えて地域間を結ぶ代替ルートづくりの必要性も強調した。

豊かさを育む「苗床」として、観光のさらなる発展を挙げた。別府をハブ（中核）に各地が多様な独自観光コンテンツを競って提供し、滞在型の観光地を目指す。国内外との交流を進める上で「何者であろうとオープンに招き入れるような地域の気風が大切」とした。

今後は、提言のリーフレット化などを予定。後藤富一郎代表幹事（大分銀行会長）は「グランドデザインに対する意見を聞きながら、具体的な施策について考えていきたい」と語った。（中野剛史）