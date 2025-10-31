高市早苗首相が目指す「強い経済」には積極財政や成長戦略だけでなく、安定した財政運営が欠かせない。物価高対策の裏付けとなる補正予算で、その両立が問われる。

首相は所信表明演説で、物価高に「最優先で取り組む」と述べた。柱となるのはガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止、自治体向けの臨時交付金拡充、厳冬期の電気・ガス料金の支援だ。

ガソリンと軽油の暫定税率をなくせば、国と自治体の税収は約1兆5千億円減る。それを補う財源の手当ては議論が詰まっていない。

与野党協議で提起された財源案の中には、恒久財源ではないものもある。財源は後回しの感が強い。

近年は巨額の補正予算を組むことが常態化している。野放図な歳出規模の拡大は将来に残す借金を膨らませる。与野党は臨時国会の審議で政策効果を見極めてほしい。

首相の経済政策は第2次安倍晋三政権のアベノミクスがモデルといわれる。

アベノミクスが目指したのは、日本経済を長く苦しめたデフレからの脱却だ。いわゆる「三本の矢」のうち、大胆な金融緩和と積極的な財政出動は、企業の業績改善や株価上昇につながった。もう一つの成長戦略は十分な効果を発揮していない。

インフレが続く今は状況が全く異なる。新政権はアベノミクスの発想を踏襲せず、新しい成長戦略の具体化に知恵を絞ってもらいたい。

首相は「強い経済」に向けた成長戦略で、人工知能（AI）や半導体、造船、バイオといった分野に官民で投資を促進する方針を打ち出した。

これらの分野の多くは海外の企業が優位に立つ。日本の競争力を高める産業支援策が必要だ。

現在の株高は成長戦略や積極財政への期待が先行している面がある。政策を実行できなければ反転しかねない。

留意すべきは、やはり財政運営だ。首相は「責任ある積極財政」を掲げ、戦略的に歳出を拡大する考えだ。

政府が財政に責任を持つのは当たり前である。借金が増え過ぎて財政の信認が低下すると、経済や国民の暮らしは大きな打撃を受ける。

反面教師は2022年の英国だ。当時のトラス政権が財源の裏付けに乏しい経済政策を進めようとしたため、通貨や国債が急激に売られ、経済が混乱する「トラス・ショック」が起こった。

高市首相は、赤字国債発行を容認する発言をしている。自民党総裁に選ばれた後、金融市場では財政悪化への懸念から円が売られ、円安が進んだ。円安は輸入物価の上昇を招き、物価高対策に逆行する恐れがある。

首相は、経済成長によって国の経済規模に対する借金比率は抑えられると主張する。財政の健全性を担保しているとは言い難い。財政規律を忘れてはならない。