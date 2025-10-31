「公害の原点」といわれる水俣病の原因となった水銀による環境汚染や健康被害の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議（COP6）が、スイスのジュネーブで11月3〜7日に開かれる。関連イベントでは水俣高2年の岩阪望央（みお）さん（16）と1年の本山典美さん（16）が、水俣病や水銀に関する学習成果を英語でプレゼンし、若い世代や聴衆に水銀対策の意義を訴える。

出発を前にした2人は今月27日、熊本県水俣市の水俣高で記者会見した。

全校生徒381人のうち320人が回答した水俣条約と水銀フリー社会の認知度調査で、約9割が正しく知らなかった結果を報告する岩阪さん。会見で「幼い頃から水俣病学習をしてきたにもかかわらず、水銀への知識が浅いことは深刻な問題。水俣市民が世界に伝えることに意味がある」と強調した。

本山さんは原因企業チッソの事業子会社JNC水俣製造所（水俣市）や、チッソ創業者野口遵が金山の電源供給のために設立した曽木発電所の遺構（鹿児島県伊佐市）を見学した内容を発表する。「世界中の若者や研究者に、水銀や水俣病の正しい知識を伝えたい」と力を込めた。

2人は本会合を傍聴するほか、関連イベントで各国の若者と意見交換し、国連欧州本部など国際機関も訪問する。水俣高生徒の現地派遣は、2017年の第1回会議以来8年ぶりとなる。

COP6には、米国人写真家の故ユージン・スミスさんの元妻で、共に水俣病啓発に取り組んできたアイリーン・美緒子・スミスさん（75）ら写真家9人でつくる「水俣・写真家の眼」が初参加する。重い症状で苦しむ患者らの写真26点を、会場で展示、紹介する。

患者や支援者でつくる市民団体「水銀に関する水俣条約推進ネットワーク」は水俣・写真家の眼と連携し、水俣病問題の概要をまとめたミニ写真集を配布する。

アイリーンさんは、今月21日に県庁で記者会見。「水俣病の教訓と、被害者たちが立ち向かった勇気を世界に伝えたい」と意気込みを語った。

水俣条約は13年10月に熊本市であった国際会議で採択され、17年に発効。日本を含む153カ国・地域が批准している。これまでのCOPには水俣病患者や家族、支援者らが参加。健康被害の深刻さや公害の教訓を発信してきたが、高齢化に伴い移動の負担が大きいとして、今回は見送った。（古川剛光）