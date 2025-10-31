車いす利用者やその家族に安心して長崎グルメを楽しんでもらおうと、長崎純心大4年の織田帆尊（ほだか）さん（21）が、おすすめのちゃんぽん店など5店のバリアフリー状況や料理を紹介する小冊子を作成した。自身も車いすユーザーで、利用者目線で入店時を想像できるようテーブルやトイレの状況をまとめた。「障害のある人にも気軽に長崎の食を楽しんでほしい」と話す。

織田さんは小児脳性まひで手足が不自由に。「障害のある人の支援に携わりたい」と、社会福祉士を目指して同大の地域包括支援学科（現在の福祉・心理学科）に進学した。

本音をぶつけ合える健常者の友人がたくさんでき、「互いを思いやる、心のバリアフリーを感じた」という。ただ、一緒に遊ぶ際、行き先が自分に合わせた場所になりがちに。「（みんなが）どこに行きたいではなく、私が前提になる」。多目的トイレやエレベーター、食事をしやすいフードコートがある大型商業施設に行くことが少なくなかった。

「自分以外にも長崎らしいお店に行きたい車いすユーザーはいるはずだ」。知り合いの地域情報誌の関係者などと話をする中で、全国から障害者も訪れる「ながさきピース文化祭」（11月30日まで）に合わせて冊子を作ることを思い立った。8月下旬から、自分が行ってみたかった長崎市内のちゃんぽんや皿うどんの店を取材して回った。

店前のスロープの有無、入り口の幅、テーブルの脚の部分に十分な空間があるか−などを調べた。冊子で手厚く紹介したのはトイレで、手すりの位置や形状について写真を交えながら説明した。「お手洗いの問題は人の助けでは超えられないところがあるから」。店のトイレに十分な広さがなければ、近くの公共トイレについて記載した。

取材では店舗スタッフの笑顔に励まされた。店の入り口が階段になっている店でも車いすでの利用を歓迎してくれ、入店を手伝ってくれたという。「バリアーを人の温かさでカバーしていた」

冊子は、車いすのポケットに入れやすいA5サイズに仕上げた。完成した300冊は、紹介した5店や長崎空港内の県ユニバーサルツーリズムセンターに配布。県内の福祉施設にも配る予定という。織田さんは「冊子を通じ、障害のある人や家族の思い出作りに役立てたらうれしい」と話している。（高平路子）