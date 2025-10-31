ÈëÍÒ¤ÎÎ¤¤ÎºÇ±üÉô¤ËÄÃºÂ¡¡³Ù¿À¼Ò»á»ÒÁíÂå¡¦ÀîÉû½¨¼ù¤µ¤ó¡Ê71¡Ë
¡¡µ¨Àá¤¬°Ü¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë28ÆüÄ«¤Îº´²ì¸©°ËËüÎ¤»ÔÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¡£ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿¹¤ÎÃæ¡¢ÎÐ¤ÎµÞ¤ÊÀÐÃÊ¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¿Ê¤à¤È¡¢Á°Êý¤ËµðÂç¤Ê´ßÊÉ¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÊÉ¤òÅìÀ¾¤Ë´Ó¤¤¤¿´ä·ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¿ÀÅÂ¤ÈÇÒÅÂ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¡£Æ±¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀîÉû½¨¼ù¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤ÎÀâÌÀ¤â¡¢Çò¤¤Â©¤¬ÃÆ¤à¡£
¡¡ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤¬½¸¤Þ¤ëÂçÀîÆâ»³¤ÎÃæ¿´¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ê´ã²¼¡£°ì¤ÎÄ»µï¤«¤éÌó480ÃÊ¤ò¾å¤êµÍ¤á¡¢ºÇ±üÉô¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë³Ù¿À¼Ò¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¿À¼Ò¤Ë¤ÏÊ¿°ÂËö´ü¤ÎÉð¾ÄÃÀ¾È¬Ïº°ÙÄ«¤ÎÅÁÀâ¤¬»Ä¤ë¡£¿ÀÅÂ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡ÖÅ·ÏÂÆó¡Ê1682¡Ë¡×Ç¯¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀÐÅÂ¡Ö³Ù¸¢¸½µÜ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ËÆéÅçÈÍÍÒ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇ¯Âå¤Ë¤â¶á¤¤¡£¿ÀÅÂ¤ÈÇÒÅÂ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¼ÒÅÂ·úÃÛ¤äÈÍÍÒ¤È¤ÎÎò»ËÅª´Ø¤ï¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë»ËÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢»Ô½ÅÍ×Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤É¤êÃå¤¯¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ËÂç¤ß¤½¤«¤«¤é¸µÃ¶¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»ÔÆâ³°¡¢±ó¤¯Ä¹ºê¸©¤«¤é¤â½é·Ø¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÀÜÂÔ¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È»á»ÒÁíÂå¤ÎÀîÉû¤µ¤ó¡£
¡¡À¤Â¯¤«¤é³ÖÀä¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤½½Ê¬¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌµ¿Í¤Î¼Ò¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢²¼Áð´¢¤ê¤ä³°Åô¡¢¶¡Êª¤Î´ÉÍý¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¯¡£¿À¼Ò¤¬º£¤â¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ò´Þ¤á¤¿¶áÎÙ4ÃÏ¶è¤Î»á»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡ÀîÉû¤µ¤ó¤Ï°ì¤ÎÄ»µï¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£ÍÅÄ¹©¶È¹â¤ÇÍÒ¶È¤ò³Ø¤ó¤ÇµþÅÔ¤ÎÍÒ¸µ¤Ë½¢¿¦¤·¡¢Î¾¿Æ¤¬ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡Ö¸×Àç¡Ê¤³¤»¤ó¡ËÍÒ¡×¤ò³«¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¢¶¿¡£¤í¤¯¤í¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤ÏÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¤Ä¤Ü¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÂçÊªºî¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸³èÍÍ¼°¤¬ÊÑ¤ï¤ê°ÍÍê¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ù¿À¼Ò¤Ï¤Þ¤ÀÃÏ°è¤Î¿´¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡¢ÅÁÅý¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ì³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë