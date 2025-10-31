佐賀市の嘉瀬川河川敷で30日に始まった佐賀インターナショナルバルーンフェスタ。競技飛行は気球の一斉離陸で幕開け。昨年は雨や強風で多くの競技が中止になったが、この日は秋晴れで風も穏やかな絶好のコンディションとなり、観客もパイロットも佐賀の空を楽しめる一日となった。

日の出前の午前5時半。暗闇の中、河川敷周辺ではカメラやリュックを背負った人々が白い息を吐きながら足早に集まる。気球を立ち上げるエリアの対岸には、川面に映る姿も捉えようとカメラや三脚を構えた観客がずらりと並んでいた。

午前6時半。空が赤らむころには、数百人が集まった。滋賀県のカメラマン別所隆弘さん（49）は前日の午後11時から待機。「10年ぶりに来た。天気のコンディションも整っているので良い写真を撮りたい」と話し、カメラ3台とスマートフォン2台を構えていた。

競技実施のアナウンスが響くと、観客からは拍手が送られた。午前7時前にはカラフルな球皮があちこちで膨らみ始め、次々と空へ。福岡市の松嶋寿紀さん（31）は「飛行機とは違い、風に乗る気球は穏やかで良い景色」。東京都の三村咲さん（34）は「昨年は悪天候で断念したがリベンジできた」と満足そうだった。

競技飛行の後には、河川敷で動物やキャラクターをかたどった気球を近くで見られる「バルーンファンタジア」を開催。家族で訪れた長崎県の岸川詩花ちゃん（4）は「全部大きくてかわいかった」と話した。（松本紗菜子）