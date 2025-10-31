30日、韓国に到着した高市首相は「初顔合わせ」となる李在明大統領との首脳会談に臨みました。その韓国では、世界が注目する米中首脳会談も行われました。

■「保守強硬派」警戒感も 李大統領「未来志向の協力を強化すべき時」

高市首相は、韓国に足を運び李在明大統領との首脳会談に臨みました。

李在明大統領

「歓迎します」

笑顔で握手を交わしました。その冒頭…

李在明大統領

「韓国と日本がいつにも増して、未来志向の協力を強化すべき時だと思います」

高市首相

「今の戦略環境のもと日韓関係、それから日韓米の連携の重要性というのは、一層増していると考えています」

終了後――

高市首相

「20分の会談の予定が45分となりまして、いろんなお話をさせていただきました。シャトル外交を積極的にこれから実施しようということになりまして、次は日本でお迎えをすることになると思います」

韓国では、高市首相の「保守強硬派」のイメージから警戒感もありました。

高市首相（21日）

「韓国のりは大好き。韓国コスメも使っている。韓国ドラマも見ています」

ただ、就任会見でのこの発言が、韓国では好意的に受け止められていて、30日、李大統領側から韓国の化粧品とのりが贈られたということです。

■“フェンタニル対策強化”も合意 米中首脳会談

この一足先に同じく韓国で行われたのが、アメリカと中国の首脳会談です。

先に到着したのはアメリカのトランプ大統領。撮影の場にも先に現れ、中国の習近平国家主席を握手で出迎えました。

習近平国家主席

「またお会いできてうれしいです」

トランプ大統領

「おひさしぶりです。習主席は手ごわい交渉相手だ。お互いよく知っている」

その後、記者の質問に答えるトランプ大統領に対し、習主席は無言のままでした。

今回の最大の焦点は、貿易問題を巡って双方が折り合いをつけられるのかです。

トランプ大統領

「習主席は偉大な国の偉大な指導者であり、私たちは今後長く素晴らしい関係を築いていくと思う」

習主席は2国間で“摩擦が生じるのは普通”だとした上で――

習近平国家主席

「私と大統領はかじ取りとして方向をしっかり見極め、大局を掌握しなければなりません。そうしてこそ、中米関係という2隻の船を安定して前進させるのです」

アメリカとの関係改善に意欲を見せました。

今回の会談で、トランプ大統領が求めていた中国によるレアアースの輸出規制については、1年延期が決定。中国が買い控えているアメリカ産の大豆など農産品の購入再開で合意しました。

また、合成麻薬フェンタニルの流入対策の強化に合意したことで、中国への追加関税が10％引き下げられます。

（10月30日放送『news zero』より）