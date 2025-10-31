『酒のツマミになる話』大悟提案“俳優陣の表情対決”で真剣勝負
フジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58〜)が、きょう31日に放送される。
大悟
今回は、千鳥のノブと大悟に、ゲストとして山田裕貴、坂東龍汰、正名僕蔵、狩野英孝、神田愛花が登場。
山田は“スタイリストとの衣装バトル”をテーマに、なぜか頻繁に登場する“ひも付き衣装”への苦悩を明かす。そこから出演陣の“服へのこだわり”トークへと展開し、個性あふれるファッショントークが繰り広げられる。
大悟の提案で始まった“俳優陣の表情対決”では、家族が実家に帰るときの「ちょうどいい顔」をテーマに出演者たちが真剣勝負。プロならではの表情力とリアルな感情論に、笑いあり学びありの展開となる。
そのほか、坂東と正名が“推しをめぐるケンカ”エピソードを紹介。正名が投げかけた「偶数派? 奇数派?」の一言からは、数字という身近なテーマから浮き上がるそれぞれの性格・感性・人生観の違いに、スタジオが大盛り上がりとなる。
