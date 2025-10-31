スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「中華料理を食べる頻度は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:中華料理を食べる頻度は？

・「中華料理を食べる頻度は？」の結果は…


・1位 … 月に数回 57%
・2位 週に数回 23%
・3位 あまり食べない 17%
・4位 ほぼ毎日 3%

※小数点以下四捨五入

19,936票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単本格！基本の青椒肉絲（チンジャオロース）


【材料】（4人分）

牛肉(焼き肉用) 250~300g
<下味>
  酒 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 2
  コショウ 少々
  ニンニク(おろし) 1片分
  片栗粉 大さじ 1
  ゴマ油 大さじ 1/2
ピーマン 4~5個
赤ピーマン 2個
<合わせ調味料>
  酒 大さじ 2
  しょうゆ 大さじ 1.5
  オイスターソース 大さじ 2
  顆粒チキンスープの素 小さじ 2
サラダ油 大さじ 2

【下準備】

1、牛肉は幅5mmの細切りにし、＜下味＞の材料を順番通りに入れてもみ込み、15分ほどおく。



2、ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切って、種とヘタを取り、牛肉に合わせて細切りにする。

3、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、中華鍋にサラダ油大さじ1を入れて強火にかけ、下味をつけた牛肉を炒める。牛肉の色が変わったらいったん取り出す。



2、(1)の中華鍋に残りのサラダ油を入れて熱し、ピーマン、赤ピーマンを炒める。全体に油がまわったら(1)の牛肉と＜合わせ調味料＞を加え、サッと炒め合わせる。汁気がなくなったら器に盛る。



(E・レシピ編集部)