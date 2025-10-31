中華料理を食べる頻度は？＜回答数 19,936票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第338回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「中華料理を食べる頻度は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:中華料理を食べる頻度は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単本格！基本の青椒肉絲（チンジャオロース）
【材料】（4人分）
牛肉(焼き肉用) 250~300g
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
コショウ 少々
ニンニク(おろし) 1片分
片栗粉 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1/2
ピーマン 4~5個
赤ピーマン 2個
<合わせ調味料>
酒 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
オイスターソース 大さじ 2
顆粒チキンスープの素 小さじ 2
サラダ油 大さじ 2
【下準備】
1、牛肉は幅5mmの細切りにし、＜下味＞の材料を順番通りに入れてもみ込み、15分ほどおく。
2、ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切って、種とヘタを取り、牛肉に合わせて細切りにする。
3、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、中華鍋にサラダ油大さじ1を入れて強火にかけ、下味をつけた牛肉を炒める。牛肉の色が変わったらいったん取り出す。
2、(1)の中華鍋に残りのサラダ油を入れて熱し、ピーマン、赤ピーマンを炒める。全体に油がまわったら(1)の牛肉と＜合わせ調味料＞を加え、サッと炒め合わせる。汁気がなくなったら器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「中華料理を食べる頻度は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:中華料理を食べる頻度は？
・「中華料理を食べる頻度は？」の結果は…
・1位 … 月に数回 57%
・2位 週に数回 23%
・3位 あまり食べない 17%
・4位 ほぼ毎日 3%
※小数点以下四捨五入
19,936票
・2位 週に数回 23%
・3位 あまり食べない 17%
・4位 ほぼ毎日 3%
※小数点以下四捨五入
19,936票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単本格！基本の青椒肉絲（チンジャオロース）
【材料】（4人分）
牛肉(焼き肉用) 250~300g
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
コショウ 少々
ニンニク(おろし) 1片分
片栗粉 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1/2
ピーマン 4~5個
赤ピーマン 2個
<合わせ調味料>
酒 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
オイスターソース 大さじ 2
顆粒チキンスープの素 小さじ 2
サラダ油 大さじ 2
【下準備】
1、牛肉は幅5mmの細切りにし、＜下味＞の材料を順番通りに入れてもみ込み、15分ほどおく。
2、ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切って、種とヘタを取り、牛肉に合わせて細切りにする。
3、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、中華鍋にサラダ油大さじ1を入れて強火にかけ、下味をつけた牛肉を炒める。牛肉の色が変わったらいったん取り出す。
2、(1)の中華鍋に残りのサラダ油を入れて熱し、ピーマン、赤ピーマンを炒める。全体に油がまわったら(1)の牛肉と＜合わせ調味料＞を加え、サッと炒め合わせる。汁気がなくなったら器に盛る。
(E・レシピ編集部)