日本側の徹底した「おもてなし」

トランプ米大統領は来日中の10月28日、就任したばかりの高市早苗首相と初めて対面で会談した。同月27日から29日までの来日は、第2次政権の発足後初である。

【写真】米国歌に敬礼も 日本2泊3日の「おもてなし」、終始ご機嫌のトランプ氏

高市氏の支持率は高いものの、国内の政治基盤はけっして盤石ではない。このため高市氏には、首脳会談の場でトランプ氏との親密ぶりを内外にアピールし、自身の政治的立場を高めることが求められていた。

日本側の「おもてなし」の準備は徹底していた。首脳会談が行われる迎賓館に、日本政府が米国から購入を予定しているフォード・モーターのピックアップトラックを展示するなど、トランプ氏に喜んでもらうためにあらゆる手段を尽くした。首脳会談で、高市氏からノーベル平和賞に推薦すると聞いたトランプ氏は、さぞやご満悦だっただろう。

「おもてなし作戦」は奏功したが…

日本側の努力の甲斐もあって、会談は約40分で終了。両首脳は当初の予定通り日米関税交渉とレアアースに関する2つの合意文書に署名した。

日本を始め欧米メディアは首脳会談の成功を報じたが、国内外で混乱を引き起こしているトランプ政権に接近しすぎることに問題はないのだろうか。

トランプ氏との仲は高市政権の安定に寄与するか

日本滞在中、終始笑顔を絶やさなかったトランプ氏だが、米国内での支持は芳しくない。ロイターが28日に公表した世論調査の結果によれば、トランプ氏の支持率は40％に低下し、任期中の最低水準に並んだ。生活費高騰に対して国民の不満が高まっていることが要因だ。

1日から続く連邦政府機関の一部閉鎖が解決する目途も立っておらず、給与支払いを停止された職員が無料の食品を求めてフードバンクに長蛇の列をつくっている有様だ。

トランプ氏の政治手法にも批判が高まっている。ロイターが23日に公表した世論調査の結果では、回答者の55％が「トランプ氏が法執行機関を利用して敵を標的にしている」との見方に同意した。

トランプ氏の支持率の低下傾向に歯止めがかからなければ、来年11月3日に実施される中間選挙で共和党が大敗し、政権が一気にレームダック化する可能性が高い。そうなれば、高市氏にとってトランプ氏との距離の近さは負の遺産になってしまうかもしれない。

トランプ氏との緊密な関係が高市氏の政権運営の安定に寄与する保障もない。筆者の念頭にあるのはインドのモディ首相だ。

今年2月、首脳会談でトランプ氏と対面したモディ氏は、インドもトランプ氏の「MAGA」のように「MIGA（インドを再び偉大に）」を目指すとした。だが、このご機嫌取りの効果は短く、その後は貿易交渉などで関係が悪化。ロシアからの原油購入を理由として、米国から50％の追加関税を課された。

米財務長官の発言意図とは

日本側にとって誤算だったのは、トランプ氏とともに来日したベッセント財務長官の発言だったと思う。

28日に米財務省が明らかにした内容によると、ベッセント氏は27日に開かれた日米財務相会談で、アベノミクスの導入から12年が経過し、状況が大きく変化していると発言した。アベノミクスとは日本経済をデフレから脱却させることを目的とする積極的な財政・金融政策だ。

ベッセント氏は円安やコストプッシュ型（生産コストの上昇により起こるインフレ）にどう対応するかが直近の課題だとして、当時との違いを強調し、高市政権の政策パッケージ（サナエノミクス）の詳細についても強い関心を示したという。

ベッセント氏の発言は日本銀行の金融政策を意識したものと言われているが、筆者はサナエノミクスに対する牽制の意味合いもあるのではないかと考えている。

米国は日本の積極財政を支持しているとの見方がある一方、ワシントンから気になるメッセージが既に届いている。

日本国債を巡る環境は以前ほど盤石ではない

米有力シンクタンク「ピーターソン国際経済研究所」のポーゼン所長は9日、高市氏の積極財政が「トラス・ショック」の二の舞となるとの懸念を表明した。

トラス・ショックとは、2022年9月6日に英国の首相となったリズ・トラス氏が同月23日に打ち出した大規模減税で英国の金融市場が大混乱に陥ったことを指す。これが災いして、トラス政権は44日間という英国史上最短で終わった。英国債は価格が暴落し、これを大量に保有している年金基金の破綻が現実味を帯びたため、イングランド銀行（中央銀行）が異例の介入（長期国債の買い入れ）に踏み切らざるを得なくなったことを記憶している。

ブルームバーグは21日、「世界のファンドは数十年にわたり日本国債売りで痛手を被ってきたが、長年の敗者が勝者に変わりつつある」と報じた。日本国債を巡る環境も以前ほど盤石ではなくなっている。

仮に、日本国債が暴落するような事態となれば、運用先が限られる中小の金融機関が大量に破綻する可能性は排除できないだろう。金融システム全体が麻痺することはないだろうが、地方経済が打撃を被るなど政治的には大きなマイナスだ。

日本国債市場の不調は海外に飛び火しやすい

前述のポーゼン氏の発言の背景には、世界の国債市場におけるヘッジファンドの存在感の高まりがある。たとえば、ヘッジファンドによる米国債への投資額は過去10年で10倍超に増え、保有残高は日本全体の2倍（約300兆円）に達している。

ブルームバーグが6日、高市氏の自民党総裁戦勝利を受けて長期の日本国債のボラティリティー（変動率）が上昇しており、米国や英国の国債市場にも悪影響が及ぶ可能性があると報じたように、日本の国債市場の不調は海外に飛び火しやすい地合になっているのだ。

債券市場の動向に詳しいベッセント氏がこの状況を看過するはずがなく、米国債市場に悪影響が及ぶと判断すれば、サナエノミクスに「ノー」を突きつけてくるというのが筆者の解釈だ。そうなれば、高市政権の求心力は一気に低下してしまうことだろう。

上々の外交デビューを果たした高市氏だが、前途は多難だと言わざるを得ない。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部