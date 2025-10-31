シュナイダー監督「歴史的な投球だった」新人イェサベージを絶賛！ブルージェイズが世界一王手



シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

10月29日（日本時間30日）、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ第5戦で、トロント・ブルージェイズがロサンゼルス・ドジャースに6-1で快勝。

シリーズ成績を3勝2敗とし、1993年以来となる世界一に王手をかけた。試合後、ジョン・シュナイダー監督は記者会見で、12奪三振の快投を見せた新人右腕トレイ・イェサベージを中心に、勝因とチームの成熟ぶりについて語った。

シュナイダー監督は開口一番、ルーキー右腕を称えた。

「彼は本当に素晴らしかった。あの舞台での内容は"歴史的"でした。多くの打者から先行し、空振りを奪い続けた。ゾーン内で投げて勝負しながらも、ゾーン内で空振りを取るというのは全く別次元です。スライダーもスプリットも素晴らしかった」と称賛を惜しまなかった。

第1戦で制球に苦しんだイェサベージだったが、この日は完全に修正。ドジャース打線を圧倒し、試合を支配した。

監督は「彼が良い球を持っているとき、打者から見える景色は全く違う。あの状態に戻った」と分析したうえで、「初回にシュナイダーとゲレーロJr.が2者連続本塁打を打ち、2点のリードを与えられたことも理想的だった」と振り返った。

シーズン終盤に昇格したばかりの21歳右腕が、この大舞台で圧倒的な存在感を放ったことについても、「彼が加わって以降、我々の"天井"は明らかに上がった」と語る。

「昇格当初はどんな役割になるか分からなかったが、彼はすぐに適応した。ピッチングだけでなく、準備、メディア対応、チームメイトとの関係構築、そのすべてが成熟している。彼の存在がチームを引き上げてくれた」と、若き投手がチーム全体に与えた影響を強調した。

また、イェサベージが初回に投ゴロをさばいた際の落ち着きについて問われると、「あれは冷静さを象徴するプレーだった。普通のルーキーなら慌てる場面ですが、彼は笑みを浮かべながらシャベルパスのようにトスした。あの一瞬で、彼が正しい精神状態にあることを確信しました」と述べた。

試合中も「最高の気分だ」と繰り返していたという若き右腕の姿勢に、監督は頼もしさを感じていたという。

さらに、チームとしての戦略面にも言及。初回に2者連続本塁打を放ったアプローチについて、「スネルのような本当に良い投手に対しては、打つ準備をしておかなければならない。ゾーンの真ん中に来たボールは初球から打ちにいくと決めていた」と語り、「シュナイダーとブラッド（ゲレーロJr.）のスイングは完璧だった」と称えた。打線の積極性と若い投手の集中力が、チームに勢いを与えた。

一方で、チームを支える捕手アレハンドロ・カークの貢献にも触れ、「彼はこのポストシーズンで大きく成長した。投手陣のリード、配球、修正力のどれも素晴らしい。ホームベースの後ろに安定した存在がいることが、我々の強さを支えている」と高く評価した。

そして第6戦では、ベテラン右腕ケビン・ゴーズマンが先発予定だ。

「ケビンにボールを託せるのは最高の気分です。スプリングトレーニングでも、ワールドシリーズでも、彼にマウンドを任せるときはいつも安心できる。トロントのロジャース・センターがどんな雰囲気になるのか、今から楽しみです」と笑顔を見せた。

最後に「今日の勝利は個々の力ではなく、チーム全員でつかんだ勝利。非常に良いチームの勝ち方だった」と語り、トロントへの帰還と世界一決定への手応えをにじませた。

