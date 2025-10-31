米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）
米2年債　 3.604（+0.006）
米10年債　4.089（+0.014）
米30年債　4.647（+0.022）
期待インフレ率　　2.295（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。前日決算を発表していたメタ＜META＞が３００億ドル規模の社債での大型起債が伝わったことで、米国債に換金売りが出て利回りは上昇。メタの募集には１２５０億ドルの応募があったという。

　１０年債は一時４．１１％台まで上昇したほか、政策金利に敏感な２年債は３．６３％台まで上昇した。

　２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+４８）で変わらず。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美