米１０年債利回りは上昇 メタの大型起債が伝わる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）

米2年債 3.604（+0.006）

米10年債 4.089（+0.014）

米30年債 4.647（+0.022）

期待インフレ率 2.295（-0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。前日決算を発表していたメタ＜META＞が３００億ドル規模の社債での大型起債が伝わったことで、米国債に換金売りが出て利回りは上昇。メタの募集には１２５０億ドルの応募があったという。



１０年債は一時４．１１％台まで上昇したほか、政策金利に敏感な２年債は３．６３％台まで上昇した。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+４８）で変わらず。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

