NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝60.57（+0.09 +0.15%）



３０日の米中首脳会談の内容を精査する市場参加者が多いなかで売り買いが交錯した。フェンタニル関税の１０％引き下げや、中国がレアアースの新たな輸出規制を１年間先送りすることなど、米中貿易摩擦でわずかな歩み寄りはあったものの、敵対的な関税はほぼ維持され景気見通しの不透明感が残された。ただ、トランプ米大統領は次回の首脳会談に言及し、双方が対話を重ねていく見通しであることから衝突拡大は意識されず。約１時間半という限られた会談のなかで、ロシア産原油についても話し合われたが、中心的な話題ではなかったようだ。



時間外取引で１２月限は売り優勢で推移し、通常取引開始にかけて５９．６４ドルまで軟化した。その後は買い戻しからプラス転換すると、６０．７９ドルまで強含み。ただ、上値は伸びず、小幅高で引けた。



