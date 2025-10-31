ドル円、１５４円台に急上昇 日米の金融政策で円キャリートレード加速を期待＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台に急上昇した。円安が加速したほか、ドル高の動きも加わり、ドル円は高市トレードの高値１５３．２５円付近を突破。ストップを巻き込んで一気に２月以来の高値１５４．４５円付近まで駆け上がっている。



日銀決定会合後の植田総裁の会見が慎重な色彩が強かったことで、市場では１２月利上げへの期待が後退しており、早くても１月という見方が有力視されている。短期金融市場での年内利上げの確率は４５％前後。



一方、前日のパウエル議長の会見でＦＲＢの１２月の追加利下げ期待にも不透明感が増す中、日米金利差の縮小は想定よりも緩やかとの観測から、円キャリートレードの加速を期待した円売りが再び過熱している模様。



ユーロドルは下値を切り下げ、１．１５ドル台半ばまで下げ幅を拡大。１００日線と２１日線を下放れる展開が見られ、早期に戻せないようであれば、７月末から８月初めにサポートされた１．１４ドルを試す展開になりそうな気配も出ている。一方、ユーロ円は１７８円台後半まで一時上昇し、ユーロ発足以来の高値を更新。ユーロ安以上に円安が優勢となり、ユーロ円を押し上げている。



本日はＥＣＢ理事会が開催され、大方の予想通りに３会合連続での据え置きとなった。ラガルド総裁は会見で「コアインフレは２％目標と整合。成長に対する下振れリスクの一部は緩和された」と述べていた。「ＥＣＢは現在、好位置にある」とも述べ、いまは追加の行動は不必要との認識を示唆している。



市場ではＥＣＢの利下げサイクルは終了との認識が広がっており、その見方を再確認する内容ではあった。



ポンドドルも下値をさらに切り下げ、１．３１ドル台まで下げ幅を拡大。２００日線を完全に下放れる展開が見られており、本日は８月に付けた年初来安値に顔合わせする展開。早期に２００日線の水準まで戻せないようであれば、大きな下向きの流れに回帰する。一方、ポンド円は反転し、一時２０３円台まで買い戻される展開。目先は今週上値を抑えられた２０４円台前半まで戻せるか注目といったところ。



米大手証券のエコノミストは、英中銀が来週の金融政策委員会（ＭＰＣ）での利下げ予想を再び示している。市場のコンセンサスは据え置きを有力視しており、利下げの確率は２５％程度にしか見ていない。先週発表の９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は３．８％と予想に反して横ばいとなり、英中銀が予想していた４％も下回った。食料品価格においては１年４カ月ぶりの下落となった。



エコノミストは「総合的に判断すると、９月のＭＰＣ以降、主要指標が大きく弱含んでおり、来週の利下げは説得力あるシナリオ」と指摘。その上で、結果は接戦になる可能性があるとも付け加えている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト