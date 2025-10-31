日本ハムからドラフト３位で指名された東海大の大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）が３０日、女性グラビア雑誌「ａｎａｎ」デビューに意欲を見せた。「それぐらいの活躍はしたいです。表紙は狙ってはいないですけれど、機会があったら」とはにかんだ。

この日、神奈川・平塚市内の同校野球部合宿所に指名あいさつに訪れた大渕ＧＭ補佐兼スカウト部長は、第一声で「イケメンですよね」と絶賛した。ビジュアル抜群の選手がそろう新庄ハム。３月２６日発売の「ａｎａｎ」スペシャルエディション号では、プロ野球球団初の表紙を飾った。伊藤に松本剛、山崎、水谷、田宮が登場し、発売後４日で完売。異例の重版となり、今月１６日の「ａｎａｎ ＡＷＡＲＤ ２０２５」において、「アスリート部門」を受賞した。これまで、バレンタインデーに最高「１０個いかないくらい」チョコレートをもらってきた大塚は５人に負けず劣らず眉目秀麗。活躍次第では人気雑誌から声がかかる可能性もありそうだ。

元巨人スカウト部長の東海大・長谷川国利監督（６３）が「状況判断、アイデアが豊富で野球ＩＱが高い。守備はプロでもすぐ使える」と実力もお墨付き。ファンには「るあんと呼んでもらいたい」と笑顔の２２歳がプレー、人気両面でチームに貢献する。（戸田 幸治）