「明石家さんまはテレビでもプライベートでも泣かない」巷で噂されるそんな伝説の真相を、さんまの盟友として知られる村上ショージや後輩芸人の河本準一らが語った。さんまが「俺が泣く時は・・・」と明かした時、その場にいた全員が感動し鳥肌が立ったという……！？

【TVer】「海外で誤認逮捕されて２～３日牢屋に入った」村上ショージが語る明石家さんま伝説の真相とは！？

明石家さんまと言えば、様々な都市伝説を持つお笑いレジェンド。10月29日に放送された「これ余談なんですけど…」では、巷で噂される数々の明石家さんま伝説がホントかウソかを村上や河本らにぶつけて検証。その一つが「明石家さんまはテレビでもプライベートでも泣かない」というものだった。

このさんま伝説について、河本は「この泣かないっていうのはよく番組で喋る話なんですけど、１回ホントに（僕らがさんまさんに）『泣いたことあるやろ』ってガーッと言った時は、（さんまさんが）『ホンマにないねん。泣く時はショージが亡くなった時に置いてあんねん』ってサラッと言った時に、全員がもう鳥肌ブワッて立って」と回想。

「これはマジで言ったから、かっこええ！（さんまさんとショージさん）、めっちゃつながりあるやんって。だけど、休み時間の中学生みたいなノリも出来るし。マジはマジで置いてあるからカッコイイんですよ。ふたりがすごく輝いている」とその関係性を讃えた。

そんな言葉をかけられた村上は、「ホンマありがたい。あの時、さんまさんカッコ良かったよね」と回顧。しかし、このエピソードには意外なオチあったそうで、「（さんまさんが涙は）「『ショージが死んだ時用にとってんねん』言うた時に、寛平さんが『僕のは？』（とさんまさんに詰め寄って）。あれで何か話が壊れてもうて」と話すと、河本は「『兄さん、何ですの今の？』ってものすごく怒られていた」と明かした。

【TVer】「さんま師匠の舞台は稽古が長いってホントですか？」山内の質問に河本準一らが回答。「稽古をやる度にアドリブが追加され、休憩の時にも……」

なお、この明石家さんま伝説は、10月29日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。