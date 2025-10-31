収納力も走行性も妥協しない！【シフレ】の2WAYロック搭載スーツケースが頼れる旅の相棒としてAmazonで販売中！
旅慣れた人が選ぶ新定番！【シフレ】の高機能スーツケースで快適な移動を叶えるアイテムがAmazonで販売中！
「ROYAL PARTY」オリジナルエンブレムがスーツケースの前面に配置されており、その他にもファスナートップや内装、キャスターにもROYAL PARTYオリジナルエンブレムのデザイン。スーツケースの上がパカっと開いて荷物の出し入れができる『上パカ（トップオープン）』仕様。すぐに取り出したいアイテムの収納に便利。背面には『カップホルダー』付きなのでペットボトル等を簡単に収納してスーツケースを持ち歩くことが可能。側面には荷物フックが付いているので買い物袋等を掛けることもできる。
ストッパー付きのサスペンションキャスターを搭載し、振動を軽減しながら安定した走行が可能な仕様となっている。
トップオープン仕様により、荷物の出し入れが手早くできる構造。すぐに使いたいアイテムの取り出しにも便利な設計。
カップホルダーや荷物フックなど、移動中の利便性を高める機能が随所に備わっており、ストレスのない旅を実現する。
ポリカーボネートとABS樹脂のハイブリッド素材を採用し、軽量かつ耐衝撃性に優れた堅牢なボディが特徴となっている。
