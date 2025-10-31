ビーチスポーツ「フレスコボール」で、世界大会への出場を決めた岡山市の男性がいます。「フレスコボール」とはどのような競技なのか、また、世界に挑む今の思いも聞きました。

打ちやすいところへボールを返す“思いやりのスポーツ”

「よーし、ナイスだ！OK！」

2人でチームを組み、交互にボールを打ち合う、ブラジル発祥のビーチスポーツ「フレスコボール」です。5分間の制限時間の中で、ラリーの回数やスピードなどを競います。

大切なのは、相手の打ちやすいところへボールを返すこと。

「思いやりのスポーツ」とも呼ばれる「フレスコボール」を私も体験してみました。

（岡田美奈子キャスター）

「けっこうこれ、相手が打ちやすいところに返すっていうのは技術がいりますね」

「Qフレスコボールの魅力ってどういうところですか」

（井上和明さん）

「いい球もあれば、それた球もあるけど、それをお互いにカバーしていくっていうのがこの競技の醍醐味になるかなと」

岡山市在住の井上和明さん、53歳です。この競技を初めて3年。

50歳以上の部「マスターカテゴリ」で今シーズン日本ランキング1位となり、12月にブラジルで行われる世界大会への出場権を獲得しました。

（井上和明さん）

「達成感とちょっとほっとした部分と、いろんな思いがあったんですけど、笑顔でその瞬間を迎えられましたね」

「いつか兄弟で日本代表に」亡くなった弟の思いを背負って世界に

井上さんにとって今回の世界大会出場には、特別な思いがあります。今年7月に白血病で亡くなった実の弟・池田英明さんです。

ともにプレーし、「いつか兄弟で日本代表に」と切磋琢磨していた英明さんの思いも背負って練習に励んでいます。

（井上和明さん）

「弟の思いも含めて戦った、途中のところだったんですけれども、その思いをそのまま形にできたかなと思うので、それが一番良かったかなと思います」

夢見た世界の舞台まであと1か月ほど。いままで積み重ねてきたことを信じ、ブラジルで最高のパフォーマンスができるよう、準備を進めています。

（井上和明さん）

「もうやってくるよというところと、いっぱいいろんな写真でも撮って、ブラジルの風景と空気を家に届けに行きたいと思っています」

「ベストスコア更新するぞ。ありがとうございます」

ー井上さんが挑むフレスコボールの世界大会、「ブラジル選手権」は、12月6日・7日にブラジル・リオデジャネイロで行われます。