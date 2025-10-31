¡Ú2Ê¬¤Ç³Ø¤Ö¹ÔÀ¯Ë¡¡Û¶¯À©Ä´ºº¤È¤Ï¡© ÈÈºáÁÜºº¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
Îß·×18ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡Î§³Ø½¬¤ÎÆþÌç½ñ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÎµÈÅÄÍø¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢½°µÄ±¡Ë¡À©¶É¤Ç¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êË¡Î§¤ä½¤Àµ°Æ¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ë¡Î§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£»î¸³ÂÐºö¤«¤é¼ÂÌ³¤Þ¤Ç¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤ÎÍ×ÅÀ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¶¯À©Ä´ºº
¡¡¶¯À©Ä´ºº¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤âÌµÍý¤ä¤ê¹Ô¤¦¤â¤Î¡ÊÄ¾ÀÜ¶¯À©Ä´ºº¡Ë¤È¡¢Ä´ºº¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈ³Â§¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ç´ÖÀÜÅª¤ËÄ´ºº¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¯À©Ä´ºº¡×¤È¡ÖÁÜºº¡×¤Î°ã¤¤
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¡×¤ÎÊý¤ÎÄ¾ÀÜ¶¯À©Ä´ºº¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÎá¾õ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÜºº¤·¤¿¤ê¡¢Èïµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤¬¡¢ËãÌôÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËãÌô¼èÄù´±¡¦ËãÌô¼èÄù°÷¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤Ë»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤¦¤·¤¿»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤òÆÃÊÌ»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁÜººµ¡´Ø¡×¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤Îºá¤òºÛ¤¯ºÛÈ½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾Úµò¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢Èïµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÀ¯Ä´ºº¤Ï¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬¹Ô¤¦¹ÔÀ¯ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¹¡£Ë¡¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´ºº¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºá¤òºÛ¤¯ºÛÈ½¤Î¤¿¤á¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤â¡¢»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãÈ¿Ä´ºº¤È¤Ï¡©
¡¡ÁÜºº¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¹ÔÀ¯Ä´ºº¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æþ¹ñ·ÙÈ÷´±¤¬¹Ô¤¦°ãÈ¿Ä´ºº¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýµÚ¤ÓÆñÌ±Ç§ÄêË¡31¾ò¤Ç¤Ï¡¢°ãÈ¿Ä´ºº¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¹ñ·ÙÈ÷´±¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ¯¤¹¤ëµö²Ä¾õ¤òÆÀ¤Æ¡¢Î×¸¡¡¢ÁÜºº¡¢²¡¼ý¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×¸¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ×¤ó¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æþ¹ñ·ÙÈ÷´±¤Ï¸ø°Â¿¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ãÈ¿Ä´ºº¤Ï¹ÔÀ¯Ä´ºº¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£·º»öºÛÈ½¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¯À©Âàµî½èÊ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÔË¡ÂÚºß¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÔÀ¯Ä´ºº¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¡×¤ÊÄ´ºº¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢·ûË¡35¾ò¡ÊÎá¾õ¼çµÁ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤«¤éºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¾õ¡ÊÎá¾õ¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÈÂ§Ä´ºº¤È¤Ï¡©
¡¡¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·º»öºÛÈ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎË¡°ãÈ¿»öÎã¡ÊÈÈÂ§»ö·ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÀ¯¿¦°÷¤Ë¶¯À©Ä´ºº¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ï¡¢Ë¡¤ò¼é¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤ò¹ÔÀ¯¤¬¹Ô¤¤¡¢È³Â§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê°ãÈ¿¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤Î»ÊË¡·Ù»¡¿¦°÷¤¬²þ¤á¤ÆÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¿¦°÷¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈÈÂ§»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤òÈÈÂ§Ä´ºº¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÀÇ¿¦°÷¤Î¤¦¤Áºº»¡´±¡Ê¥Þ¥ë¥µ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¢¸Â¤Î¤¢¤ë¿¦°÷¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤Î¤¦¤Á»ØÄê¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¡¢¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÈÈÂ§Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÄê¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¹ÔÀ¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¹ÔÀ¯¿¦°÷¤¬ÆÃÄê¤ÎË¡°ãÈ¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î×¸¡¡¢ÁÜºº¡¢²¡¼ý¤Ê¤É¶¯À©Åª¤ÊÄ´ºº¡ÊÈÈÂ§Ä´ºº¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¡»¡´±¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÀ¯Ä´ºº¤È·ûË¡35¾ò¡¦38¾ò¤È¤Î´Ø·¸
¡ÚÄ¾ÀÜ¶¯À©Ä´ºº¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡·ûË¡35¾ò¤Ï¡ÖÎá¾õ¼çµÁ¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±°Õ¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤Î½»µï¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢½ñÎà¤Ê¤É¤Î»ý¤ÁÊª¤òÁÜº÷¡¦²¡¼ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¾õ¡ÊÎá¾õ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ûË¡38¾ò1¹à¤Ë¤Ï¡Ö²¿¿Í¤â¡¢¼«¸Ê¤ËÉÔÍø±×¤Ê¶¡½Ò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¬Äê¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï·º»ö¼êÂ³¡Êºá¤òÌä¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼êÂ³¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÀ¯Ä´ºº¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ³Â§¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ëÄ´ºº¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡Îá¾õ¼çµÁ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢°ãÈ¿Ä´ºº¤äÈÈÂ§Ä´ºº¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¶¯À©Ä´ºº¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾òÊ¸¾å¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îá¾õ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢È³Â§¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¢Êí½ñÎà¤Ê¤É¤ÎÊª·ï¤Î¸¡ºº¤òµñ¤ß¡¢ÀÇÌ³½ð¿¦°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈ³¶â¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤ÇºÇ¹âºÛ¡ÊºÇÂçÈ½¾¼ÏÂ47Ç¯11·î22Æü¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îá¾õ¼çµÁ¤¬¹ÔÀ¯Ä´ºº¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µñÈÝ¤Ê¤É¤¹¤ë¤ÈÈ³¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ¾ÀÜÅªÊªÍýÅª¤Ê¶¯À©¤ÈÆ±»ë¤¹¤Ù¤ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áºÛÈ½´±¤ÎÈ¯¤¹¤ëÎá¾õ¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤ò¤½¤Î°ìÈÌÅªÍ×·ï¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò·ûË¡35¾ò¤ÎË¡°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ûË¡38¾ò°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö½ãÁ³¤¿¤ë·º»ö¼êÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼êÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¼Á¾å¡¢·º»öÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Î¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤Î¼èÆÀ¼ý½¸¤ËÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤¯ºîÍÑ¤ò°ìÈÌÅª¤ËÍ¤¹¤ë¼êÂ³¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤·¤¯µÚ¤Ö¤â¤Î¤È²ò¤¹¤ë¤Î¤òÁêÅö¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö·º»öÀÕÇ¤¤ÎÄÉµÚ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¼êÂ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö·ûË¡38¾ò1¹à¤Ë¤¤¤¦¡Ø¼«¸Ê¤ËÉÔÍø±×¤Ê¶¡½Ò¡Ù¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤¡ª
¡¡¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¹ÔÀ¯Ä´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶õÍó¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê´Á»ú2Ê¸»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ±¤¸ÈÖ¹æ¤Î¶õÍó¤Ë¤ÏÆ±¤¸´Á»ú¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
²òÅú
¡Ç¤°Õ
¢ÈÈºá
£ÈÈÂ§
¡ÚPOINT¡Û
¡¦¹ÔÀ¯Ä´ºº¤Ë¤Ï¡¢Ç¤°ÕÄ´ºº¤È¶¯À©Ä´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶¯À©Ä´ºº¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¶¯À©Ä´ºº¤ÈÈ³Â§¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ëÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤¤ï¤æ¤ëÈÈÂ§Ä´ºº¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜ¶¯À©Ä´ºº¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÎá¾õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£