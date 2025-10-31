「男前は何を着てもカッコいい」タオルを巻いた中田英寿が田んぼで…“まさかの姿”に反響！「似合い過ぎ」「何してもヒデさんは素敵」
元日本代表MFの中田英寿氏が10月30日、自身のインスタグラムを更新。次の一文とともに、農作業着姿を投稿した。
「中田英寿 日本全国を巡る旅 岐阜編 岐阜県下呂市でブランド米「龍の瞳」を手がける今井隆さん。稲の突然変異から生まれた奇跡の品種を“天からの贈り物”と捉え、その生命力を次世代へつなぐために、自然と真摯に向き合いながら米づくりに取り組んでいる。」
アップロードしたのは、頭に白いタオルを巻き、農作業を着用した中田氏が、田んぼで稲を持つ一枚だ。
この貴重なショットに、フォロワーからは次のような声が寄せられた。
「何してもヒデさんは素敵」
「素晴らしい」
「しっかり穂が垂れてますねー！作業着似合い過ぎです！男前は何を着てもカッコいいですね」
「自然の中に溶け込んでいます」
「流石ヒデさん」
「わー、かっこいい」
先日はコンバインを操縦する姿を披露し、フォロワーを驚かせた中田氏。レジェンドの“意外な姿”が再び注目を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「わー、かっこいい」ガチな農作業着姿の中田英寿
