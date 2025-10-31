テレビ朝日「仮面ライダーガヴ」で主人公・ショウマ/仮面ライダーガヴ役を演じた若手俳優の知念英和（20）の初の書籍「ひでのよんな〜らいふ。」（ワン・パブリッシング）の重版が決定した。

「書籍発売記念のお渡し会が終わって、スタッフの皆さんと集まった時に重版のお知らせを聞きました。まさかのサプライズ報告に驚きましたし、今回の重版決定で、こだわりが詰まった僕の連載本がより多くの方に届くと思うと、うれしい気持ちでいっぱいです！本当にありがとうございます」と大喜びしている。

書籍は10月9日に発売。アイドル誌「POTATO」で昨年12月から連載された「ひでのよんな〜らいふ。」を1冊にまとめたもので、撮り下ろしカットとともに、知念の近況やプライベートフォトが収録されている。さらに書籍化にあたり、知念が生まれ育った地・沖縄で新たに撮り下ろしを敢行した。

発売直後の重版を記念し、12月20日にお渡し会イベントを開催。申込開始日などの詳細はPOTATO編集部の公式Xと知念の公式Xで後日発表となる。知念は「クリスマス直前の楽しい時期にまたファンの皆さんにお会いできるのはとってもうれしいですし、僕もファンの皆さんからのクリスマスプレゼントだと思って、お返しできるように準備したいと思います！皆さんに会えるのを楽しみにしています！ぜひイベントに遊びに来てください！」と呼びかけた。